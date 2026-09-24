Mar del Plata celebra el cumpleaños de Tita Merello

El domingo 11 de octubre, se realizará una función especial al cumplirse 122 años del nacimiento de Tita Merello, con Villa Victoria (Matheu 1861) ambientada para celebrar a la intérprete de "Arrabalera".

Guirnaldas, globos y sorpresas serán parte de una jornada que propone convertir el homenaje en un verdadero festejo de cumpleaños a las 20, con tango, milonga, música en vivo, relatos, humor con Valeria Ferello como protagonista y la participación de Rocío Baraglia como cantante invitada. Un recorrido por la vida y obra de Tita Merello buscando acercarse a su universo desde una mirada personal y contemporánea.

“Tita. De la Merello a la Ferello” comenzó a gestarse en 2023, con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Tita. Luego de un año de investigación y preparación, se estrenó en el mes de octubre y continuó su recorrido por distintos escenarios.

Lejos de una imitación, Valeria Ferello propone un encuentro personal con la figura de Tita, a quien reconoce como una de sus principales referentes. El espectáculo combina canciones emblemáticas, relatos sobre su vida, humor y música en vivo para recuperar distintas facetas de la artista.

La puesta cuenta con la participación de Los Arravalerios, dúo de guitarras integrado por Bruno Viviani y Joaquín Ruiz, y la participación de la artista invitada Rocío Baraglia. También forman parte del espectáculo los bailarines Luis María Rodríguez y Viviana Nosei, y la artista Natalia Santocildes.

La función será el 11 de octubre. Fotos: Natalia Santocildes

Porteña de nacimiento y marplatense por elección, Valeria Ferello desarrolló una trayectoria atravesada por distintos géneros musicales, desde el rock y el jazz hasta llegar al tango. En este espectáculo, esa búsqueda artística se encuentra con la historia de Tita Merello para construir un homenaje y celebración.

Luego de la función especial por el aniversario del nacimiento de Tita, el espectáculo volverá a presentarse el sábado 17 de octubre a las 17, también en Villa Victoria Ocampo.

Las entradas se encuentran en venta en Villa victoria y pueden reservarse llamando o escribiendo al 2234 24-6183