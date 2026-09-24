Mar del Plata celebra el cumpleaños de Tita Merello
El domingo 11 de octubre, Villa Victoria se ambientará para rendir homenaje a la mítica cantante y actriz en el día que cumpliría 122 años.
Por Redacción 0223
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El domingo 11 de octubre, se realizará una función especial al cumplirse 122 años del nacimiento de Tita Merello, con Villa Victoria (Matheu 1861) ambientada para celebrar a la intérprete de "Arrabalera".
Guirnaldas, globos y sorpresas serán parte de una jornada que propone convertir el homenaje en un verdadero festejo de cumpleaños a las 20, con tango, milonga, música en vivo, relatos, humor con Valeria Ferello como protagonista y la participación de Rocío Baraglia como cantante invitada. Un recorrido por la vida y obra de Tita Merello buscando acercarse a su universo desde una mirada personal y contemporánea.
“Tita. De la Merello a la Ferello” comenzó a gestarse en 2023, con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Tita. Luego de un año de investigación y preparación, se estrenó en el mes de octubre y continuó su recorrido por distintos escenarios.
Lejos de una imitación, Valeria Ferello propone un encuentro personal con la figura de Tita, a quien reconoce como una de sus principales referentes. El espectáculo combina canciones emblemáticas, relatos sobre su vida, humor y música en vivo para recuperar distintas facetas de la artista.
La puesta cuenta con la participación de Los Arravalerios, dúo de guitarras integrado por Bruno Viviani y Joaquín Ruiz, y la participación de la artista invitada Rocío Baraglia. También forman parte del espectáculo los bailarines Luis María Rodríguez y Viviana Nosei, y la artista Natalia Santocildes.
Porteña de nacimiento y marplatense por elección, Valeria Ferello desarrolló una trayectoria atravesada por distintos géneros musicales, desde el rock y el jazz hasta llegar al tango. En este espectáculo, esa búsqueda artística se encuentra con la historia de Tita Merello para construir un homenaje y celebración.
Luego de la función especial por el aniversario del nacimiento de Tita, el espectáculo volverá a presentarse el sábado 17 de octubre a las 17, también en Villa Victoria Ocampo.
Las entradas se encuentran en venta en Villa victoria y pueden reservarse llamando o escribiendo al 2234 24-6183
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