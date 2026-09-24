Guardavidas: cómo serán las guardias durante octubre en las playas de Mar del Plata

El Municipio informa el cronograma de guardias para octubre en Mar del Plata. Foto: 0223.

Con el aumento de las temperaturas, las playas de Mar del Plata tímidamente comienzan a poblarse e incluso algunos valientes ingresan al mar. Ante esta realidad, desde el Municipio de General Pueyrredon dieron a conocer el cronograma de guardias de guardavidas a partir de octubre

Desde el gobierno comunal informaron que se refuerzan las medidas de seguridad en las playas más concurridas de la ciudad y habrá guardias sectorizadas en los siguientes balnearios:

1 La Perla – Alfonsina, 2 La Perla – Saint Michel, 3 La Perla – San Sebastián, 4 La Perla - Alicante, Torreón del Monje, las secciones 0, 1, 2, 3, 4 A y 4 B, 5, 6 y 7 de Playa Grande, el Consorcio Complejo Playa Grande, Punta Cantera IV-V – Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur, y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar, contarán con guardias diarias en el horario de 11 a 17.

El Municipio informa el cronograma de guardias para octubre en Mar del Plata. Foto: 0223.

De esta manera, se refuerzan las medidas de seguridad en las playas más concurridas de la ciudad, ofreciendo un servicio de prevención y asistencia. Este operativo es parte de los esfuerzos continuos del Municipio para promover el disfrute seguro de los espacios públicos y naturales durante todo el año, anticipándose a la temporada de verano", señalaron desde la comuna.

El operativo durante el verano

De acuerdo con la resolución, el operativo general comenzará el 1° de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, inclusive. De esta manera, el servicio abarcará también los días correspondientes al fin de semana largo de Semana Santa, que el próximo año se extenderá del 25 al 28 de marzo.

El Municipio informa el cronograma de guardias para octubre en Mar del Plata. Foto: 0223.

La decisión se tomó en función de lo establecido por el Reglamento para el Servicio de Actividades Acuáticas del Partido de General Pueyrredon, que contempla un período mínimo de 150 días entre el 1° de noviembre y el 30 de abril y faculta al Municipio a determinar el lapso efectivo de prestación.

Del 1° de noviembre de 2026 al 7 de marzo de 2027: todos los días, de 8 a 20.



Del 8 al 21 de marzo de 2027: todos los días, de 8 a 19.30.



Del 22 al 31 de marzo de 2027: todos los días, de 8 a 19.





El servicio se implementará durante esos períodos en todo el frente costero del Partido de General Pueyrredon.