Todo listo para las TC Pick Up en el regreso histórico del autódromo Juan Manuel Fangio

Una prueba en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce antes de su reinauguración.

El autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce volverá a recibir actividad de la ACTC con la presentación de las categorías del TC Pick Up y del TC Pista Pick Up.

Luego de 15 años sin recibir carreras de alcance nacional, el histórico trazado serrano recibirá a varios pilotos históricos que no se quieren perder este evento tan especial para el automovilismo nacional.

18 camionetas Pick Up estarán presentes en el trazado balcarceño

Las TC Pick Up correrán en el histórico trazado por primera vez en la historia y habrá 18 camionetas presentes

Llega como líder del campeonato Mariano Werner con 31 puntos, que sumó un buen colchón de unidades en el inicio de la temporada. Por detrás suyo, con 8 puntos, arrancan Agustín Canapino (Chevrolet), Otto Fritzler (Ford), Marco Dianda (nuevo integrante del Galarza Racing con una Volkswagen), Tobías Martínez (Chevrolet) y Diego Azar (Toyota).

Como novedad de esta fecha, está el regreso de varios pilotos a la categoría. Omar “Gurí” Martínez con una Toyota Hilux N°121 atendida por su propio equipo, quién fue campeón de las camionetas en 2022 y vuelve a calzarse el buzo de piloto.

Otro de los datos salientes será la presencia de José y Diego Ciantini, que no quieren perderse el regreso del circuito local. El Bocha estará con una Hilux N°77, mientras que el “Bochita” será usuario de una Ranger N°115. Bocha irá con el EZE-B Team, y el Bochita con el equipo del Gurí.

Y el otro que tampoco quiere estar ausente en su ciudad natal es Santiago Mangoni, que regresa a la categoría y redebuta con una Chevrolet S-10 del Canning Motorsports.

Por último, será de la partida Thomas Ricciardi en su estreno absoluto en la categoría, con una Ford Ranger Nº126 del SAP Team. Luego de correr en el inicio del TC con el RUS MED Team, hace apenas unas semanas Ricciardi anunció que se sumaba al equipo rosarino y que estaban trabajando para su vuelta al TC y su debut en las camionetas.

Incorporación de dos pilotos al TC Pista Pick Up

La jornada de TC Pista Pick Up contará con 14 pilotos inscriptos y tendrá como principal referente a Tomás Pellandino. El piloto de Ford, integrante del SAP Team, comenzará esta nueva instancia del campeonato al frente de las posiciones, con 31 puntos.

Detrás de Pellandino aparece Santiago Biagi, quien acumula 24 unidades con la Toyota Hilux del RUS MED Team. Más atrás, con 8 puntos cada uno, se encuentran Faustino Cifre y Juan Pablo Alberti, quienes alcanzaron esa posición a partir de su victoria en la etapa regular.

La competencia en el circuito balcarceño también tendrá como atractivo la incorporación de dos pilotos. Uno de ellos será Juan José Suárez, representante local, quien concretó el armado de una Ford Ranger junto al DBG Motorsport para realizar su debut en la categoría.

La historia dirá que en el 2026 se recuperó un escenario histórico para el automovilismo argentino.

Suárez, quien cuenta con antecedentes en el TC Pista Mouras, afrontará una presentación especial al competir como local y convocó a personas de su entorno para acompañarlo durante el fin de semana.

La segunda incorporación será Bruno Boccanera. El piloto de Comandante Nicanor Otamendi competirá con una Ford Ranger del Baldi Coronas Competición y llevará el número 129. Su trayectoria incluye participaciones en el TC Mouras y el TC Pista Mouras.