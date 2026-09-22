Kicillof llega a Balcarce para la reinauguración del autódromo “Juan Manuel Fangio”

Este próximo viernes 25 de septiembre, desde las 14 horas, se llevará a cabo el acto de reinauguración del autódromo municipal “Juan Manuel Fangio” de Balcarce, un acontecimiento de especial relevancia para el distrito, la zona y la historia del automovilismo de la Argentina.

Las obras de remodelación del histórico circuito serrano fueron posibles a partir de la millonaria inversión que destinó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ejecutadas por la municipalidad de Balcarce desde hace tres años.

La ceremonia contará con la presencia del titular del Ejecutivo bonaerense, Axel Kicillof; y del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien supervisó los trabajos de restauración del autódromo. De la presentación de las obras serán parte además numerosas autoridades provinciales, municipales y representantes vinculados al automovilismo.

El acto tendrá lugar en el sector de boxes del histórico escenario deportivo y marcará un momento significativo para la comunidad, luego de los trabajos realizados para la puesta en valor del circuito. El ingreso al predio se realizará por calle 79, a través de la puerta del hartódromo “Juan Manuel Fangio”.

Vista aérea desde la sierra lindera al autódromo Juan Manuel Fangio.

Vuelve la acción al autódromo Juan Manuel Fangio

Los próximos 26 y 27 de septiembre serán días históricos para el circuito balcarceño, que volverá a recibir una competencia de la ACTC tras varios años de inactividad.

Se disputará en la pista situada al pierre de la sierra La Barrosa la octava competencia del campeonato de TC Pick Up. Mientras que la entrada general tiene un valor de $20.000 para damas y de $40.000 para caballeros, el acceso al sector preferencial, correspondiente a los boxes, cuesta $130.000.