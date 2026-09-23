Mar del Plata tendrá su propia previa fierrera antes del regreso del TC Pick Up a Balcarce

La octava fecha del campeonato de TC Pick Up se celebrará en el renovado autódromo de Balcarce.

Mar del Plata tendrá este jueves una jornada especial para los fanáticos del automovilismo, con la presencia de dos camionetas del TC Pick Up que recorrerán distintos sectores de la ciudad como parte de las actividades previas a la octava fecha de la categoría, que se disputará este fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

La actividad en la ciudad está prevista para las 18 horas y tendrá como protagonistas a las camionetas de Diego De Carlo y Diego Ciantini, que realizarán una exhibición por las calles marplatenses.

El recorrido de las TC Pick Up por Mar del Plata

El recorrido comenzará en el Torreón del Monje y continuará por el paseo Jesús de Galíndez hasta llegar a Güemes. Desde allí, las camionetas tomarán avenida Colón, para luego continuar por avenida Patricio Peralta Ramos y finalizar en la rotonda del golf, frente a Playa Grande.

Una vez concluido el recorrido, se realizará una conferencia con autoridades y pilotos, como parte de la presentación de las actividades que acompañarán el regreso de la actividad automovilística al circuito balcarceño.

El autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce fue renovado con el aval de la ACTC.

Histórica reinauguración en Balcarce

La jornada marplatense será una de las acciones programadas en la previa de un fin de semana especial para el automovilismo regional. El autódromo Juan Manuel Fangio volverá a recibir actividad después de 15 años, con la disputa de la octava fecha del TC Pick Up.

Además de Mar del Plata, también hubo actividades este miércoles en Tandil y habrá otras en Balcarce en la previa de la competencia, con el corte de cinta en el autódromo, previsto para las 14 horas del viernes con presencia del gobernador Axel Kicillof.

Ese día, más tarde, habrá una firma de autógrafos con pilotos y, desde las 18:30, las camionetas recorrerán las calles de la ciudad antes de la conferencia de presentación de la octava fecha.