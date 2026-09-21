Inhibirán drones particulares durante las competencias en el autódromo Juan Manuel Fangio

La cuenta regresita para el retorno del automovilismo nacional al autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce ya está en marcha y en los días previos a las competencias las autoridades anunciaron que se implementará un sistema de inhibición de drones.

Durante el 26 y 27 de septiembre se desarrollarán las carreras de TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa (TSC) y ante el gran interés por el regreso de la actividad al histórico circuito serrano después de 15 años, los organizadores aplicarán una medida que apunta a garantizar el normal desarrollo de las tareas de cobertura oficial de la ACTC.

En consecuencia durante el fin de semana de actividades, el espacio aéreo ubicado sobre el circuito estará destinado a los dispositivos utilizados para la televisación oficial de las carreras.

Gran expectativa en Balcarce por el regreso de la ACTC al autódromo Juan Manuel Fangio.

En ese marco, se solicitó a las personas que concurran al autódromo y cuenten con drones particulares que no realicen vuelos mientras se desarrollen las competencias y las demás actividades previstas.

Además del pedido de colaboración, se dispondrá de un sistema de inhibición de drones, destinado a ordenar el uso del espacio aéreo y facilitar la operación de los equipos responsables de la cobertura oficial.

Desde la organización destacaron la importancia de la colaboración de quienes asistan al autódromo durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las distintas tareas vinculadas con el evento automovilístico.