"¿Qué c4rajo está pasando?": entre 10 jóvenes robaron una moto, a la vista de todos y en plena costa

Otros jóvenes intentaron detenerlos, pero lograron hacerla arrancar y se la llevaron.

Un insólito episodio se registró esta madrugada en plena costa. Un grupo de jóvenes intentó robar una moto que se encontraba encadenada en la vereda y otros chicos, que advirtieron lo que estaba pasando, quisieron detenerlos.

Testigos de todo el acontecimiento grabaron lo que ocurría sin entender del todo los hechos. "¿Qué c4raj0 está pasando?", se escuchó decir a una de las chicas que utilizó su propio teléfono para filmar el suceso.

En el registro, que comenzó a circular hace instantes en las redes sociales, se puede ver a un numeroso grupo de jóvenes peleando entre sí y a algunos de ellos intentando poner en marcha una moto roja.

Tras gritos, patadas y disturbios, finalmente los delincuentes lograron llevarse la moto. Algunos testigos dijeron que comprendieron lo que ocurrió una vez que los jóvenes huyeron. Otros, se quejaron de la nula presencia policial pese a los llamados.

Otro grupo intentó detenerlos, pero finalmente los delincuentes lograron hacer arrancar el rodado y se lo llevaron.

Usuarios de las redes sociales manifestaron que los sucesos como éste son frecuentes los fines de semana en Mar del Plata. Aún no trascendió si lograron identificar a los delincuentes o localizar el rodado.