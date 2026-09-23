Vieron a la policía, escaparon y dejaron abandonado un auto buscado en Mar del Plata por robo

El vehículo robado en Mar del Plata recuperado por la policía en Villa Gesell.

Un vehículo que tenía un pedido de búsqueda vigente por una causa de robo en Mar del Plata fue localizado abandonado en Villa Gesell, luego de que sus ocupantes escaparan al advertir la presencia de efectivos policiales.

El episodio se registró durante una recorrida preventiva por la zona, cuando los agentes detectaron un Toyota Etios negro. Al advertir la presencia policial, quienes se encontraban a bordo emprendieron la fuga.

A partir de ese momento se inició una búsqueda por el sector y, poco después, el vehículo fue encontrado sin ocupantes en inmediaciones de Paseo 121, entre las avenidas 14 y 15.

Los efectivos realizaron la consulta correspondiente y constataron que sobre el automóvil pesaba un pedido de secuestro activo, solicitado por una fiscalía especializada de Mar del Plata en el marco de una causa por robo.

El rodado fue trasladado a sede policial con el objetivo de preservar la evidencia y avanzar con las pericias correspondientes.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer quiénes se encontraban a bordo del Toyota y determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó abandonado en ese sector de Villa Gesell.

Por el hecho interviene la UFID N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Juan Pablo Calderón, junto con la fiscalía interviniente de Mar del Plata.