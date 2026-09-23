Murió y le vaciaron la casa: imputaron a la mujer que hacía tareas de limpieza

Una investigación por la sustracción de distintos bienes de la casa de un hombre fallecido recientemente terminó en la imputación de la mujer que hacía las tareas de limpieza en el inmueble y el secuestro de varias pertenencias tras un allanamiento.

Elementos secuestrados.

La denuncia que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 la hizo el hermano de la víctima al constatar que la vivienda estaba prácticamente vacía y que había sido sustraído un automóvil que permanecía en el domicilio.

A partir de tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales y testimonios vecinales, los investigadores lograron identificar a una mujer de 41 años, quien tenía acceso a la vivienda en virtud de haberse desempeñado como persona encargada de su limpieza.

Algunos de los bienes hallados.

Con la evidencia reunida, la Jueza de Garantías Rosa Frende autorizó el allanamiento y registro del domicilio ubicado en Marconi casi Quintana. Durante el procedimiento se secuestraron dos televisores, un parlante, un sommier, una consola PlayStation 5 con dos joysticks, un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora, ventiladores, una pistola de airsoft, documentación de una vivienda y un automóvil Peugeot 308 convertible.

La fiscal Florencia Salas dispuso el secuestro de los elementos y la notificación de la formación de causa por el delito de hurto calamitoso sin disponer una medida restrictiva de la libertad mientras avanza la investigación.