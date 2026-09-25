Reabre el autódromo Juan Manuel Fangio: accesos, estacionamiento y todo lo que hay que saber

La zona de recepción de los vehículos de competencia en el autódromo Juan Manuel Fangio, con las sierras de Balcarce de fondo.

Las puertas del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce abrieron al público a partir de las 8 de este viernes, en el marco de la jornada de reapertura del histórico escenario y con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Para facilitar el ingreso y ordenar la circulación dentro del predio, se dispuso un operativo con accesos diferenciados, sectores de estacionamiento y distintas medidas de prevención.

El público general deberá ingresar exclusivamente por la puerta 1, ubicada sobre calle 63. En tanto, el acceso destinado a boxes y acreditaciones especiales será por calle 79, a través del ingreso correspondiente al Kartódromo.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta será la circulación vehicular dentro del predio. En el sector superior destinado al público general se implementará sentido único de circulación: los vehículos ingresarán por calle 63, continuarán subiendo y luego deberán dirigirse hacia la derecha.

Desde la organización remarcaron que en ese sector no habrá circulación en doble sentido, por lo que se pidió respetar las indicaciones para garantizar un tránsito fluido y seguro tanto durante el ingreso como en el momento del egreso.

Entradas y estacionamiento en el autódromo Juan Manuel Fangio

Aquellas personas que todavía no hayan adquirido su entrada tendrán la posibilidad de hacerlo directamente en la puerta de ingreso. La venta de localidades estará disponible durante las 24 horas de las jornadas.

El predio también contará con sectores destinados al estacionamiento, con los siguientes valores:

Autos: $40.000.

$40.000. Motos: $15.000.

$15.000. Combis: $60.000.

$60.000. Casillas y motorhomes: $80.000.

Servicios para el público que visite Balcarce

El sector destinado al público general dispondrá de baños químicos, food trucks, kioscos y puestos de venta de bebidas.

Además, se desplegará un operativo sanitario que contará con atención médica, postas sanitarias, promotores de salud y socorristas voluntarios, con el objetivo de brindar asistencia durante el desarrollo de la jornada.

El autódromo Juan Manuel Fangio fue renovado durante los últimos tres años.

Qué recomiendan llevar

Desde la organización recomendaron a quienes concurran mantenerse hidratados y llevar elementos de protección frente a las condiciones climáticas, entre ellos gorra y protector solar, además de abrigo según corresponda.

También se pidió circular con precaución, especialmente en sectores donde puedan encontrarse piedras, desniveles o barrancos, respetar las zonas delimitadas y seguir las indicaciones del personal de organización, tránsito y seguridad.

Operativo de tránsito y seguridad

En los accesos a la zona, la ruta ya cuenta con la cartelería y señalización correspondiente. A su vez, se desplegarán operativos preventivos y de control para acompañar el movimiento de asistentes.

Del dispositivo participan personal de control y movilidad urbana, el escuadrón de seguridad vial de Balcarce de Gendarmería Nacional, efectivos de policía y representantes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

La reapertura del autódromo Juan Manuel Fangio constituye una jornada significativa para Balcarce y el automovilismo argentino. En ese marco, el cumplimiento de las indicaciones sobre accesos, circulación y seguridad será clave para el desarrollo ordenado de la jornada.