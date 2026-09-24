Motociclistas chocaron la parte trasera de un camión: murió una joven de 32 años

Una mujer de aproximadamente 28 años murió después de protagonizar un violento choque contra la parte trasera de un camión cuando circulaba por la ruta 226, entre Mar del Plata y Balcarce, el miércoles por la noche.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró alrededor de las 20 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, dos jóvenes que circulaban en una moto Mondial negra impactaron contra el semirremolque de un camión Scania a la altura del kilómetro 16. Ambos circulaban en el mismo sentido hacia la vecina localidad de Balcarce.

El accidente sucedió a la altura del kilómetro 16 de la ruta 226.

Como consecuencia del impacto, las víctimas fueron asistidas inicialmente por personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres hasta la llegada de un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), que se encargó del traslado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende.

La conductora del rodado de menor porte ingresó con politraumatismos de consideración e inconsciente. Finalmente, pese al esfuerzo del personal médico, horas más tarde se confirmó que la mujer de 28 años perdió la vida.

Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres fueron los primeros en llegar.

En tanto, su acompañante de 23 ingresó lúcida y consciente y permanece estable con fracturas costales y en ambas muñecas. Se desconoce si llevaban el casco colocado al momento del accidente.