Cuádruple choque en San Juan y San Martín: una nena resultó herida

El exceso de velocidad produjo un cuádruple choque en la esquina de San Martín y San Juan. Foto: 0223.

El exceso de velocidad y la falta de atención produjeron un cuádruple choque esta mañana en la esquina de San Martín y San Juan. Una menor debió ser trasladada en ambulancia al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.15 cuando un taxi Fiat Cronos licencia 1181 circulaba por San Martín y al llegar a San Juan, embistió a un Ford Escort blanco.

El Escort chocó a dos autos estacionados. Foto: 0223.

Como consecuencia del brutal impacto, el Escort perdió el control y chocó a un Chevrolet Prisma y un taxi Chevrolet Prisma licencia 462 –ambos sin conductores en su interior- que se encontraban estacionados sobre San Juan.

Una niña de 12 años viajaba en el taxi y sufrió algunos golpes en su nariz y el resto del rostro. Por precaución, una ambulancia del Same la trasladó a la Clínica Colón para su atención aunque la menor estaba fuera de peligro. En tanto, los conductores del taxi y el Escort –de entre 60 y 55 años- resultaron ilesos.

El Same debió atender a una nena y debió trasladarla a una clínica. Foto: 0223.

Esa esquina de Mar del Plata ha sido noticia en varias ocasiones con una gran cantidad de siniestros, que incluyeron fuertes choques e incluso vuelcos de vehículos.