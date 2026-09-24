Con una inversión de US$ 100 millones, lanzan licitación para transformar en autovía el último tramo que resta de la ruta 11

La transformación de la Ruta Provincial 11 en un corredor de doble calzada dio un nuevo paso con la publicación del pliego para construir el tramo que todavía resta entre Mar de Ajó y Pinamar. La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires lanzó la Licitación Pública Internacional 1/26, que contempla una intervención de aproximadamente 47 kilómetros y una inversión total que ronda los $154.000 millones, equivalente a unos US$ 100 millones.

La apertura de los sobres está prevista para el 4 de noviembre, mientras que el plazo de ejecución establecido en la documentación es de 540 días. La obra será financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.

Provincia actualmente actualmente avanza con la construcción de la autovía en el tramo Villa Gesell - Mar Chiquita.

El proyecto fue dividido en dos lotes. El primero comprende 24,75 kilómetros, con un presupuesto oficial de $74.988 millones, mientras que el segundo contempla otros 22,46 kilómetros, por $79.006 millones. En conjunto, las dos intervenciones alcanzan poco más de 47 kilómetros y tienen un presupuesto que, convertido al tipo de cambio de referencia utilizado habitualmente para dimensionar este tipo de inversiones, ronda los 100 millones de dólares.

La importancia de esta licitación excede al tramo puntual que se va a construir. De acuerdo con la memoria descriptiva, la obra permitirá dar continuidad a la configuración de doble calzada que ya existe en distintos sectores de la Ruta 11 y, una vez completada junto con la obra actualmente en ejecución entre Villa Gesell y Mar Chiquita, permitirá que la ruta sea autovía en forma continua desde Esquina de Crotto, en el partido de Tordillo, hasta Mar del Plata.

La apertura de ofertas está prevista para el 4 de noviembre y el plazo de ejecución de los trabajos será de 540 días.

Se trata, en ese sentido, de completar el corredor de acceso a la ciudad desde buena parte de la Costa Atlántica. La propia documentación de Vialidad destaca que la Ruta 11 constituye la vía de conexión utilizada para llegar a Mar del Plata desde las localidades costeras y que registra un incremento considerable del tránsito durante la temporada de verano, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos.

La obra contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la actual, de manera que el corredor quede conformado por dos carriles por sentido de circulación, con banquinas pavimentadas y separación física entre ambas manos mediante un cantero central de 16 metros. La velocidad directriz prevista para los dos lotes es de 120 kilómetros por hora.

La obra contempla unos 47 kilómetros de nueva calzada, divididos en dos lotes, con una inversión estimada en US$100 millones.

El nuevo tramo atravesará jurisdicciones de los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar y vinculará el trazado que llega desde la rotonda de acceso a Mar de Ajó con el sector de la rotonda de acceso a Pinamar.

Según la memoria del proyecto, la intervención apunta a mejorar la capacidad y el nivel de servicio de la ruta y a generar un corredor con características acordes a la jerarquía que tiene actualmente. En la documentación se señala además que por este camino circulan ómnibus de media y larga distancia y que, durante los períodos de mayor movimiento turístico, también se incrementa el transporte de suministros hacia los centros de la Costa Atlántica.

El tramo que permitirá cerrar la continuidad de la autovía

La licitación del tramo Mar de Ajó-Pinamar se suma a la obra que la Provincia lleva adelante para construir la segunda calzada entre Villa Gesell y Mar Chiquita. La combinación de ambos proyectos permitirá eliminar los sectores de calzada única que todavía interrumpen la continuidad de la autovía en el corredor hacia Mar del Plata.

De esta manera, el objetivo final es que la Ruta 11 quede configurada como una autovía continua desde Esquina de Crotto hasta Mar del Plata, con doble calzada y separación física de los sentidos de circulación. En su tramo atlántico, la 11 solo quedará en formato ruta entre Mar del Plata y Mar del Sud.