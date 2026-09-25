Lele era dj en un boliche de Playa Grande y fue asesinado en un robo en 2021.

Este domingo 26 a las 18, familiares y allegados de Leandro "Lele" Gatti se reunirán nuevamente en el Playón ubicado en Playa Grande, para conmemorar el quinto aniversario de su crimen. El joven DJ fue asesinado en 2021 durante un intento de robo en ese mismo lugar, y la convocatoria se realizará junto al monolito que recuerda su memoria.

Un espacio en su honor a metro del boliche donde trabaja, y cerca de donde se cometió el crimen.

La manifestación contará con la presencia de quienes acompañan la causa judicial, exigiendo una condena ejemplar para los responsables del crimen. Miguel Gatti, padre de Leandro, expresó su dolor y la persistencia de la ausencia de su hijo y dijo que "la vivencia diaria de la falta de Leandro se siente" aunque la presencia está entre ellos.

La familia lo recuerda cada año, y exigen condenas más severas para los culpables.

“Lele” Gatti tenía 32 años cuando fue asesinado de un disparo en el corazón durante la madrugada del 26 de septiembre de 2021. Había salido de trabajar del boliche Mr. Jones y se dirigía hacia su auto con equipos de sonido cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en una moto. Al intentar robarle el bolso, uno de ellos le disparó.

Los tres culpables recibieron penas entre 13 y 15 años.

Por el crimen fueron condenados tres hombres: Luis Ytzcovich, señalado como el conductor de la moto; José Maximiliano Vergara, como el acompañante armado que forcejeó con Gatti y efectuó el disparo; y Fernando Romito, exjefe de seguridad de Mr. Jones, quien brindó información para planificar el hecho.

Los acusados recibieron penas de entre 13 y 15 años de prisión, por debajo de lo que había reclamado la querella, que había pedido condenas de entre 20 y 25 años.

Es el cuarto involucrado en el crimen, quien aun sigue prófugo. Desde el Ministerio de Seguridad siguen ofreciendo recompensa a quien brinde datos del acusado.

Eduardo Maximiliano Urra Zapata, para muchos el ideólogo del robo, sigue prófugo tras esquivar varios allanamientos policiales y más allá del ofrecimiento de recompensa vigente.