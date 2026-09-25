Isabella Assmann: “Estoy muy contenta, todavía no caigo mucho”​​​​​

Una semana que guardará para siempre. Más allá de lo que venga en el futuro, que parece ser promisorio, Isabella Assmann consiguió algo que pocos lograron y que tiene un valor extra: se consagró en su casa. La subsede Mar del Plata de los Juegos Suramericanos 2026, la tuvo a la joven de 14 años en lo más alto del podio .

Apenas salió del agua, se reencontró con el equipo, sus amigos y su familia. Después, más tranquila, feliz y con pocas palabras, dejó sus primeras sensaciones con 0223: "Estoy muy contenta por lo que logré. Todavía no caigo mucho de que significa ganar un torneo internacional en Mar del Plata, pero bueno, algo pude asimilar y es toda felicidad", expresó .

Respecto a la final con la chilena Díaz, reconoció que "estuvo bastante peleada porque no venían olas. No venían, no venían, y de la nada me entró una buena y pude hacer maniobras que me llevaron al primer lugar, ella ya había metido dos buenos puntajes" .

Por último, agradeció el apoyo constante de su familia: “Papá me dijo que estaba orgulloso de mí y yo también estoy muy contento porque ellos me apoyan siempre, están todo el tiempo conmigo”, cerró.

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Cerca, con el orgullo a flor de pie, estaba papá. Fabián Assmann que sabe de los esfuerzos y lo que significa el deporte de alto rendimiento, disfrutó de cerca el logro de su hija. "Son muchas sensaciones. Obviamente estoy muy orgulloso también por el camino que viene haciendo y todo el esfuerzo. El mar es un desafío diario y ella lo toma con mucha responsabilidad. Estos resultados son el fruto de eso", explicó el exarquero de Aldosivi .

Si bien son deportes distintos y épocas distintas, recordó que "a los 14 años yo estaba llegando a la pensión de Independiente, empezaba lo carrera en un club de Primera División y también implicaba mucho esfuerzo. Son cosas similares, la verdad que el deportista, en estas instancias, ya tiene que dejar cosas de lado. Yo quiero que ella lo disfrute, eso es lo máximo: disfrutar. El resultado es el premio, pero con verla feliz es anecdótico" .

Decidir instalarse en Mar del Plata tras su retiro y seguir trabajando en Aldosivi, sirvió mucho para que Isa pueda entrenar como corresponde. "Todo gracias a Aldosivi,vine en la última etapa de mi carrera y nos quedamos porque conocieron el mar y el deporte. A Meli (Melina Pietra) también le encantó la ciudad y es preciosa para vivir. Ahí es precioso, así que no las saco más. Acá hicimos base y acá nos quedaremos", cerró Fabián.