“A un perrito casi lo mata”: denuncian que un pitbull es paseado por el barrio sin bozal

Una mujer denuncia que un vecino saca a pasear sin bozal a un perro pitbull, que posee violentos antecedentes e incluso advertencias de Zoonosis para que extreme las medidas de seguridad.

A fines del 2025 el mismo animal había mordido salvajemente a otro perro, en un sector común de un complejo de edificios de Brumana entre Irala y Ayolas. Toda la secuencia fue filmada. “El dueño es una persona irresponsable que tiene un pitbull, en una cochera, solo. Y es un hombre mayor, que tiene EPOC. Y no tiene fuerza para mantenerlo al pobre animal”, afirmó la vecina.

Las quejas de los habitantes del complejo de edificios son muchas y cuentan con antecedentes: el pitbull mordió a fines de 2025 a “Huevito”, un perrito que vive en la calle y que pudo sobrevivir gracias al accionar solidario de los vecinos, que juntaron medio millón de pesos para los gastos médicos del animal.

“A este perrito casi lo mata y aún hoy quedó con secuelas. La verdad es que es un animal agresivo y ya mordió a dos perros. La gente de Zoonosis ya lo advirtió pero el hombre no hace caso”, lamentó la mujer.

Una ordenanza reglamenta la tenencia responsable de los "PPP"

La tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP) en Mar del Plata está reglamentada a partir de la ordenanza N° 22.031. Por su potencia de mandíbula, musculatura, talla y temperamento agresivo, estos canes pueden causar lesiones graves tanto en personas u otros animales y hasta la muerte.

El articulo 16 de la ordenanza vigente establece que los PPP son: Airedale Terrier, Akita Inu, American, Staffordahire Terrier, American Pitbull Terrier, Bóxer, Bullmastif, Bull Terrier, Cané, Corso, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Alemán, Gran Danés, Dogo Canario, Presa Canario, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran perro Japonés, Kuvas, Mastiff (Mastín Inglés), Mastín napolitano, Ovejero Alemán, Ovejero Belga, Pastor del Cáucaso, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Staffordshire Bull Terrier, Viejo Pastor Inglés y las cruzas de las razas nombradas o que por su tamaño o capacidad de mordedura sean susceptibles de provocar grave daño a terceros.