“Te vamos a prender fuego la casa”: amenazaron a la dueña del perro que le arrancó la oreja a un hombre

La dueña del perro que este sábado a la tarde mordió a un hombre en la oreja y le ocasionó graves heridas, dio su versión de los hechos, luego de las acusaciones realizadas por allegados a la víctima.

En declaraciones a 0223, la mujer (que pidió mantener su anonimato por seguridad) negó que su perro sea peligroso y que si bien lo mordió al hombre “fue sin que el animal saliera a la vía pública”.

“El sábado tipo 16 horas, me encontraba en mi casa cuando una persona desconocida que pasaba por la calle me consultó si podía llevarse una heladera vieja que yo tenía en la vereda, a lo cual accedí de buena fe, ya que no la utilizaba. Minutos después, dicha persona regresó acompañada por cuatro personas más", narró la víctima

"Mientras se encontraban en las inmediaciones de la reja frontal de mi vivienda, y pese a que advertí verbalmente que no se acercaran porque tenía un perro, uno de los sujetos se aproximó a la reja. Y en ese momento, el perro sacó la cabeza por la reja y lo mordió en la oreja”, relató.

Según dejó constancia en una denuncia penal, “luego de ocurrido, las personas mencionadas comenzaron a proferir amenazas graves”, manifestando que le "iban a prender fuego la casa” y a su hija, le dijeron: “No te hagas la piola que con nosotros las piolas se cortan”.

“Quiero dejar constancia, además, de que en este mismo domicilio hemos sido víctimas de reiterados hechos de inseguridad y robos violentos con anterioridad. En una de esas oportunidades, mi ex pareja, quien residía en este domicilio, fue apuñalada en cinco oportunidades durante un robo", sostuvo.

Además, añadió: "En otro hecho distinto, yo misma resulté herida por un disparo de arma de fuego en la pierna en un intento de robo. Estos antecedentes hacen que tanto mi familia como yo vivamos en un contexto de extrema vulnerabilidad, y explican que el perro que habita en la vivienda tenga una conducta defensiva como animal de guarda, sin antecedentes de deambular ni atacar fuera del domicilio”, concluyó.