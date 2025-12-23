“Un día va a matar a alguien”: feroz ataque de un pitbull a otro perro

Una mujer denuncia la falta de responsabilidad del propietario de un perro raza pitbull, que en la tarde del domingo atacó ferozmente a otro canino en un sector común de un complejo de edificios de Brumana entre Irala y Ayolas.

“El perro se llama Huevito, tiene entre 13 y 16 años y el domingo cerca de las 17.30 fue atacado por un pitbull. Lo mordió en el muslo y por la fuerza de su mandíbula, lo lastimó mucho. Se le infectó la herida y tiene probabilidades a que le amputen la pierna”, expresó a 0223, Bea, una rescatista de animales que en los últimos días junto a otras vecinas se encargan de cuidar al can.

En un video al que tuvo acceso 0223, se ve cómo el perro camina hacia un parque, que es un sector común del complejo de edificios y de repente es sorprendido por la ferocidad del pitbull. “El dueño tiene entre 70 y 80 años. Imaginate que no lo podía sostener. Por suerte vino otro vecino y pudieron sacárselo de encima, sino lo mataba. Lo peor es que cuando hablé con este hombre –el dueño- me dice que tenía correa y que se le escapó, aparentemente tiró abajo el arbolito en que estaba atado. Pero no tiene bozal”, advirtió.

La mujer habló con otros vecinos y descubrió que el peligroso can ya causó similares ataques, uno de ellos de carácter mortal. “Ya ha matado gatos y otros perritos. Y este hombre te dice que está entrenado para que nadie se le acerque a él. O sea que si un nene pasa cerca, lo mata. Necesitamos que alguien de Zoonosis venga y lo haga entender. Ese perro es un peligro”, completó.

Una ordenanza reglamenta la tenencia responsable de los "PPP"

La tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP) en Mar del Plata está reglamentada a partir de la ordenanza N° 22.031. Por su potencia de mandíbula, musculatura, talla y temperamento agresivo, estos canes pueden causar lesiones graves tanto en personas u otros animales y hasta la muerte.

El articulo 16 de la ordenanza vigente establece que los PPP son: Airedale Terrier, Akita Inu, American, Staffordahire Terrier, American Pitbull Terrier, Bóxer, Bullmastif, Bull Terrier, Cané, Corso, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Alemán, Gran Danés, Dogo Canario, Presa Canario, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran perro Japonés, Kuvas, Mastiff (Mastín Inglés), Mastín napolitano, Ovejero Alemán, Ovejero Belga, Pastor del Cáucaso, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Staffordshire Bull Terrier, Viejo Pastor Inglés y las cruzas de las razas nombradas o que por su tamaño o capacidad de mordedura sean susceptibles de provocar grave daño a terceros.