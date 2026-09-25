Casetta de oro y Levaggi de bronce en una prueba bien marplatense

Belén Casetta brilló y se quedó con el oro.

Argentina quedó con las medallas de oro y bronce en 3000 metros con obstáculos femeninos de los Juegos Suramericanos.

​​​​​La carrera la ganó la marplatense Belén Casetta , quien disputó durante un largo trayecto la punta junto a Micaela Levaggi hasta el momento de su caída. Levaggi se quedó con el bronce.​​​​​

​​​​​La competencia finalizó con la victoria y medalla de oro para la argentina Belen Casetta (dorsal 6), quien registró un tiempo de 9:35.44 y logró el récord de los juegos.

​​​​​En segundo lugar y con la medalla de plata quedó la brasileña Tatiane Da Silva (dorsal 74) con una marca de 9:44.10 (+8.66), mientras que el podio lo hizo la argentina Micaela Levaggi (dorsal 19) al llevarse el bronce con un tiempo de 9:49.63 (+14.19) .​​​​​

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