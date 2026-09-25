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Juegos Suramericanos 2026

Casetta de oro y Levaggi de bronce en una prueba bien marplatense

Las marplatenses tuvieron una gran actuación, Casetta batió el récord del torneo y Levaggi, de increíbles juegos, no selló el 1-2 por una caída.

Belén Casetta brilló y se quedó con el oro.

25 de Septiembre de 2026 23:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Argentina  quedó con las  medallas de oro y bronce  en  3000 metros con obstáculos femeninos  de los  Juegos Suramericanos.

​​​​​La carrera la ganó la marplatense Belén Casetta , quien disputó durante un largo trayecto la punta junto a  Micaela Levaggi  hasta el momento de su caída. Levaggi se quedó con  el bronce.​​​​​

​​​​​La competencia finalizó con la victoria y  medalla de oro  para la argentina  Belen Casetta  (dorsal 6), quien registró un tiempo de  9:35.44  y logró el  récord de los juegos.

​​​​​En segundo lugar y con la  medalla de plata  quedó la brasileña Tatiane Da Silva  (dorsal 74) con una marca de  9:44.10  (+8.66), mientras que el podio lo hizo la argentina  Micaela Levaggi  (dorsal 19) al llevarse el  bronce  con un tiempo de  9:49.63 (+14.19) .​​​​​

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