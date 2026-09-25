Argentina tuvo un jueves dorado en los Suramericanos

La posta 4x400 mixta regaló una de las medallas de oro de la jornada.

​​​​La delegación argentina tuvo una jornada destacada en los Juegos Suramericanos 2026 y cerró el día de competencia con un total de 240 medallas, producto de 65 oros, 68 platas y 107 bronces .

De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general , solo por detrás de Brasil. La delegación brasileña acumula 263 preseas: 106 doradas, 85 plateadas y 72 de bronce.

Este jueves, Argentina se hizo de 11 medallas doradas, nueve platas y 11 bronces. El Canotaje y el Racquetball fueron las dos disciplinas con mejor desempeño para la delegación.

​​​​​En Atletismo 5000 metros, Micaela Levaggi consiguió el primer oro del día para la delegación. Luego, en Canotaje slalom C1 Slalom Paralelo, Manuel Tripano se hizo de la presea dorada.​​​​​

Horas más tarde, María José Vargas conseguiría el podio en Raacquetball femenino. Y en dupla, nuevamente Vargas junto a Valeria Centellas alcanzaría el oro en la misma disciplina.

En Paleta goma trinquete, la dupla femenina compuesta por María Lis García Calderón y Cynthia Pinto obtendría la medalla dorada. Luego, nuevamente en Racquetball, se impondría la dupla mixta de Diego García y Natalia Méndez.

En Atletismo 4x400 posta mixta, se impuso el equipo argentino compuesto por Florencia Lamboglia, MEgan Powell, Elián LArregina y Agustín Pinti. En Paleta goma trinquete, esta vez sería la dupla masculina Facundo Andreassen - Alfredo Villegas la que conquistaría el oro.​​​​​

Por otra parte, el equipo masculino de canotaje velocidad K4 500 y su equivalente en femenino, en la misma categoría, sumarían dos nuevas medallas. Finalmente, la dupla masculina en Canotaje Velocidad C2 500 ganaría la última presea del día.