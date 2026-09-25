Argentina tuvo un jueves dorado en los Suramericanos
Llega el final de los Juegos y la delegación nacional continua cosechando medallas. Mucha participación marplatense para este viernes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La delegación argentina tuvo una jornada destacada en los Juegos Suramericanos 2026 y cerró el día de competencia con un total de 240 medallas, producto de 65 oros, 68 platas y 107 bronces .
De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general , solo por detrás de Brasil. La delegación brasileña acumula 263 preseas: 106 doradas, 85 plateadas y 72 de bronce.
Este jueves, Argentina se hizo de 11 medallas doradas, nueve platas y 11 bronces. El Canotaje y el Racquetball fueron las dos disciplinas con mejor desempeño para la delegación.
En Atletismo 5000 metros, Micaela Levaggi consiguió el primer oro del día para la delegación. Luego, en Canotaje slalom C1 Slalom Paralelo, Manuel Tripano se hizo de la presea dorada.
Horas más tarde, María José Vargas conseguiría el podio en Raacquetball femenino. Y en dupla, nuevamente Vargas junto a Valeria Centellas alcanzaría el oro en la misma disciplina.
En Paleta goma trinquete, la dupla femenina compuesta por María Lis García Calderón y Cynthia Pinto obtendría la medalla dorada. Luego, nuevamente en Racquetball, se impondría la dupla mixta de Diego García y Natalia Méndez.
En Atletismo 4x400 posta mixta, se impuso el equipo argentino compuesto por Florencia Lamboglia, MEgan Powell, Elián LArregina y Agustín Pinti. En Paleta goma trinquete, esta vez sería la dupla masculina Facundo Andreassen - Alfredo Villegas la que conquistaría el oro.
Por otra parte, el equipo masculino de canotaje velocidad K4 500 y su equivalente en femenino, en la misma categoría, sumarían dos nuevas medallas. Finalmente, la dupla masculina en Canotaje Velocidad C2 500 ganaría la última presea del día.
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