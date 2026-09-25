1-2 argentino en shortboard: Muñoz y Passeri, en una final "regional"

En una definición cien por ciento celeste y blanca, Joaquín Muñoz se impuso por 10.17 a 9.33 a su compatriota Thiago Passeri y conquistó la medalla de oro en shortboard masculino, mientras que Passeri se quedó con la presea de plata.

El marplatense había protagonizado un gran recorrido hasta alcanzar la final. En el quinto round del repechaje superó al peruano Alejandro Bernales por 16.34 a 9.33 y luego, en semifinales, derrotó al venezolano Francisco Bellorín por 15.50 a 11.20.

El ganador, de Miramar, confesó que “es algo increíble. Estar compitiendo esta final acá en casa con Thiago, un amigo, es algo increíble. El mar se puso un poco chico, pero todos los días del evento estuvo muy bueno, se pudo dar un buen show y buenas maniobras de parte de todos los competidores. Se dio una final muy picante, nos la fuimos dando vuelta todo el tiempo, así que súper contento de poder disfrutar esta final y de llevar el oro y la plata para casa. Es algo increíble", repitió.

La final fue especial, porque son amigos, compañeros y se conocen mucho: "Con Thiago siempre sabemos que nunca se puede dar al otro por vencido hasta el último segundo. Quedaba un minuto y yo se la di vuelta, él se agarró una ola y se quedó cerca del score. Siempre los heats con Thiago terminan siendo así. Fue algo increíble, muy parejo y con mucho nivel. También fue genial compartir con mi hermana, que pudo quedar segunda y llevarse la medalla de plata, contó emocionado.

La hermana es Victoria, otra de las grandes surfistas de la actualidad , que se llevó la plata en shortboard damas. “Le faltó una sola ola como para llevarse la de oro, pero viene demostrando en todos los eventos lo genial que es. Para mí es un orgullo estar compitiendo al lado de ella. Viene de quedar cuarta en el Mundial Junior de El Salvador y también de ser campeona latinoamericana. Estar compitiendo a su lado acá en casa, con toda la familia y amigos viendo, es impresionante”, confesó Joaquín.

Más allá de que intentó con una última ola, no le alcanzó. Pero Thiago Passeri está muy orgulloso de lo que hizo y reconoció que “competir acá fue increíble. Hace mucho tiempo que no había un evento de esta magnitud en casa, en Playa Grande, así que súper contento de haber podido disputar una final 100% argentina con Joaco, que es un hermano mío. Esta vez no se dio la de oro, pero igualmente el resultado fue muy bueno, no sólo para mí, sino para todo el equipo. Estoy muy contento de sumar una medalla para Argentina”

El podio lo completó un surfista más experimentado, y que conoce a Thiago desde chico. “Sí, es increíble. “Lolo” es uno de los que puso la bandera de Latinoamérica —no sólo de Venezuela— en lo más alto del surfing. Qué mejor que haber podido compartir un heat con él antes del que me tocó con Joaco. Súper contento de poder enfrentarme a estas leyendas del surf”, completó Passeri.



