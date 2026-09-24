Lo hizo de nuevo: Levaggi volvió a brillar y consiguió el segundo título suramericano

Al igual que en la noche del miércoles, Mica voló en la mañana del jueves y sumó el segundo oro consecutivo.

Micaela Levaggi volvió a hacer historia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Apenas horas después de conquistar el oro en los 1.500 metros y darle al atletismo argentino su primera medalla dorada en la competencia, la argentina volvió a cruzar primera la meta: esta vez se impuso en los 5.000 metros con un cierre demoledor y consiguió su segundo oro consecutivo.

Levaggi completó la prueba en 15:48.73, después de una carrera pareja que recién encontró su definición en la última vuelta. La argentina se mantuvo entre las primeras posiciones durante buena parte del recorrido y esperó su momento para acelerar cuando la carrera entró en su tramo decisivo.

Y cuando llegó el momento, no dejó dudas. Levaggi cerró los últimos 400 metros en 1:05.73, el mejor sprint final entre las competidoras, para despegarse del grupo y quedarse con una victoria que la vuelve a colocar en lo más alto del podio.

La peruana Lizaida Valdivia, con récord personal de 15:53.97, terminó segunda, mientras que la ecuatoriana Carmen Alder completó el podio con otra marca personal, de 15:54.23.

A los 28 años y en su tercera experiencia en los Odesur, Mica consiguió sus primeros oros después del bronce en Cochabamba 2018 y un cuarto puesto en Asunción 2022.

Con sus dos oros, Levaggi lidera el medallero del atletismo argentino en Santa Fe 2026, que además tiene las medallas de plata de Matías Reynaga en los 10.000 metros, Diego Lacamoire en los 1.500 y el relevo mixto 4x100, mientras que Nélida Peñaflor (10.000 metros), Helen Bernard (100 metros con vallas) y Megan Powell (400 metros) aportaron los tres bronces.



