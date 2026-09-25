Ante los cortes de luz y el aumento de tarifas, empresas marplatenses encuentran en el gas natural una salida a la crisis eléctrica

Gas to Power (G2P) es una plataforma de autogeneración eléctrica a gas natural pensada específicamente para negocios que ya cuentan con suministro de gas.

El último tramo del invierno volvió a poner en evidencia una tensión que ya es estructural para buena parte del entramado productivo y comercial de Mar del Plata: el servicio eléctrico. Los sucesivos incrementos en las tarifas de energía —que en los últimos meses ubicaron a la región entre las de mayor ajuste del país— se combinaron con cortes de suministro que, en barrios comerciales, zonas industriales y el propio centro de la ciudad, dejaron a comercios, laboratorios, farmacias y plantas de frío sin energía durante horas, con pérdidas económicas directas y riesgo para mercadería, equipamiento y continuidad operativa.

Para un frigorífico, una interrupción de pocas horas puede significar la pérdida de la cadena de frío y, con ella, de mercadería completa. Para una farmacia o un laboratorio, un corte pone en riesgo la conservación de medicamentos y reactivos que exigen temperatura controlada. Para cualquier comercio, cada hora sin energía es una hora sin poder facturar, atender público o mantener en marcha procesos que no admiten pausas.

En ese escenario, cada vez más empresas de la ciudad empiezan a preguntarse lo mismo: ¿cuánto les cuesta hoy, en pesos y en riesgo operativo, seguir dependiendo exclusivamente de la red eléctrica?

Una respuesta que ya está en la propia instalación del negocio

Frente a esta problemática, Palmero, compañía con 80 años de trayectoria en el mercado energético argentino, ofrece Gas to Power (G2P), una plataforma de autogeneración eléctrica a gas natural pensada específicamente para negocios que ya cuentan con suministro de gas —ya sea de red o mediante contrato con distribuidora— y que buscan independizarse, total o parcialmente, de la red eléctrica.

El principio es simple y a la vez estratégico: el mismo gas natural que hoy utiliza un comercio, una farmacia, un laboratorio o un frigorífico para climatización, procesos o calderas, se convierte —a través de grupos electrógenos a gas— en la energía eléctrica que la operación necesita para funcionar. La empresa deja de depender exclusivamente de la tarifa distribuidora y empieza a gestionar su propio costo energético, medible hora a hora.

"No es la instalación de un equipo más: es un proyecto de ingeniería llave en mano, respaldado por 80 años de experiencia en el mercado energético argentino. Acompañamos a cada cliente desde el diagnóstico inicial hasta la puesta en marcha", señalan desde Palmero.

Qué gana una empresa marplatense con G2P

La propuesta de Palmero apunta a resolver, de manera concreta, los tres problemas que hoy más preocupan a comercios e industrias de la ciudad:

Costo controlado. El gasto energético variable, sujeto a los aumentos de tarifa, se transforma en un costo operativo propio: previsible por hora de operación, en lugar de depender de la política tarifaria de la distribuidora.

Continuidad operativa garantizada. Los grupos G2P entregan tensión y frecuencia estables, eliminando el riesgo de cortes y de microbajas que afectan cadenas de frío, equipos de control y sistemas electrónicos sensibles —un punto crítico para frigoríficos, farmacias y laboratorios.

Capacidad de crecer sin esperar a la red. La generación propia no depende de la subestación local ni de los plazos de la distribuidora. Si el negocio crece, la generación puede crecer con él, gracias a una arquitectura modular que permite comenzar con una unidad y escalar de forma secuencial, alineando la inversión con la demanda real.

Además, para empresas que ya avanzaron o están evaluando incorporar energías renovables, G2P puede operar como respaldo firme e inmediato: cubre la demanda cuando la generación solar o eólica no está disponible, y modula su producción cuando esta se encuentra en plena capacidad, optimizando el costo combinado y mejorando el perfil de carbono de la operación.

El primer paso: un diagnóstico sin costo

Palmero propone comenzar con un estudio de factibilidad: la compañía analiza el consumo actual, la disponibilidad de gas y el perfil de carga de cada negocio, para presentar una propuesta con retorno de inversión proyectado.

Comercios, farmacias, laboratorios, frigoríficos e industrias de Mar del Plata interesados en conocer cuánto les cuesta hoy depender de la red —y cómo podrían dejar de hacerlo— pueden solicitar el diagnóstico a través de los siguientes canales:

Comercial: +54 11 5277-5100 Soporte: 0800-999-1377 Web: www.palmero.com

Acerca de Palmero

Con 80 años de historia, Palmero es una compañía argentina que integra y provee soluciones de generación de energía, compresión y bombeo para los sectores de Energía, Oil & Gas, Minería y Compresión de Aire. Representa marcas líderes como Atlas Copco, Baudouin, Weichai, Perkins, Waukesha, Ariel, Ingersoll Rand y Pioneer, y cuenta con cobertura nacional y soporte técnico digital.