Llegan las tormentas y el viento no afloja: el pronóstico de este viernes en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas aisladas a la madrugada y chaparrones matutinos para este viernes.

Luego de una jornada nublada y ventosa, aunque con temperatura agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las intensas ráfagas seguirán siendo un dolor de cabeza este viernes en Mar del Plata, donde además se espera la llegada de precipitaciones durante la madrugada y la mañana.

En principio, para el cierre del jueves se prevé que el viento del noroeste reduzca notoriamente su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), mientras que la temperatura apenas descenderá hasta los 15° y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Están previstas ráfagas de hasta 50 km/h desde la madruhada hasta la tarde del viernes.

En cuanto al viernes, existe probabilidad de tormentas aisladas durante las primeras horas y de chaparrones por la mañana, a pesar de que durante el resto de la jornada no se esperan nuevas precipitaciones.

Por el lado de la temperatura, el organismo pronosticó una máxima de 19° y una mínima de 11°, en una jornada que tendrá una tarde con el cielo parcialmente nublado y una noche en la que volverá a aumentar la nubosidad.

Existe una baja probabilidad de tormentas aisladas para la madrugada, después de una noche apacible.

El viento seguirá siendo protagonista y, tras una noche relativamente calma, las ráfagas de hasta 50 km/h volverán a hacerse sentir desde la madrugada. En principio, soplarán del noroeste, luego rotarán al sudoeste durante la mañana y al oeste por la tarde. Hacia el final de la jornada, la intensidad disminuirá y el viento volverá a ser suave.

Para el fin de semana, el SMN adelantó un marcado descenso de la temperatura, con máximas de 13° y 15° para el sábado y el domingo, respectivamente. No obstante, el dato alentador es que no se esperan lluvias ni fuertes vientos durante ambas jornadas.