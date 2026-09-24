PAMI en Mar del Plata: el Concejo Deliberante reclamó por los cortes de servicios y las cápitas

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesa el PAMI en Mar del Plata, particularmente por los problemas vinculados con el corte de servicios y la reasignación de cápitas a clínicas y sanatorios de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria y plantea que el escenario genera dificultades para miles de jubilados y pensionados que dependen de la obra social. Como parte de la resolución, el cuerpo decidió remitir una copia al Ministerio de Salud de la Nación. La propuesta fue respalda por Acción Marplatense, Frente Renovador y UCR, en tanto que La Libertad Avanza votó en contra. El Pro y la Coalición Cívica, se abstuvieron.

Entre los fundamentos, el proyecto señala que Mar del Plata cuenta con aproximadamente 120.000 afiliados al PAMI y recupera la denuncia realizada semanas atrás por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que había advertido sobre un supuesto "vaciamiento" del organismo a partir de la baja de cerca de 40.000 cápitas en dos establecimientos privados de la ciudad.

En ese contexto, el texto menciona la situación del Sanatorio Belgrano, que dejó de atender afiliados del PAMI a raíz de problemas relacionados con el convenio y el financiamiento de las prestaciones. También hace referencia a la Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español, donde se registran conflictos vinculados con el atraso en el pago de salarios.

El proyecto advierte además que, ante el retiro de prestadores, se aguarda una reasignación de cápitas por parte del PAMI. Según los fundamentos, la interrupción de servicios y la falta de definición sobre nuevas clínicas para los afiliados constituyen "la mayor y más urgente dificultad" que atraviesa actualmente el sistema en Mar del Plata.

La situación adquiere especial relevancia por el impacto que puede tener sobre el resto del sistema sanitario. Esta semana, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) había advertido sobre la falta de camas y la presencia de pacientes en espera de internación, en un contexto en el que la Provincia también había señalado un incremento de la demanda sobre los hospitales públicos.

Los concejales que impulsaron la resolución también incorporaron entre sus argumentos la situación del Hospital Houssay, establecimiento propio de la red de PAMI, y señalaron que estaría funcionando al 40% de su capacidad.

El documento aprobado sostiene que la crisis se manifiesta, además, en demoras para obtener turnos, dificultades vinculadas con la provisión de medicamentos, renuncias de profesionales de la salud y cierre de clínicas y sanatorios que brindaban atención a los afiliados.

Frente a este escenario, el Concejo Deliberante consideró necesario que se adopten medidas para recomponer el financiamiento del sistema de atención del PAMI y garantizar la continuidad de las prestaciones, condiciones adecuadas para los trabajadores de la salud y la provisión regular de medicamentos para los jubilados y pensionados.

La resolución no implica una modificación directa sobre el funcionamiento del PAMI, pero constituye un pronunciamiento institucional del Concejo Deliberante de General Pueyrredon y un pedido de intervención dirigido al Ministerio de Salud de la Nación.