Lo operaron de la cadera, pero sufrió un accidente: necesita recaudar $9 millones para volver a caminar

Lucas permanece internado en la clínica sin posibilidades se movilizarse por sus propios medios.

Lucas lleva cuatro años luchando contra una artrosis en la cadera izquierda producto de una enfermedad genética que le impide realizar tareas cotidianas. Su mayor sueño siempre fue poder patear una pelota y, aunque hoy a sus 31 años lo siente lejano, no lo da por perdido.

El 20 de abril fue sometido a una cirugía en la que le colocaron una prótesis de cadera. Gracias a su obra social logró cubrir el 50% de los costos, mientras que el resto pudo afrontarlo con ahorros y la ayuda de familiares.

Sin embargo, apenas 15 días después de la operación, cuando se recuperaba en su casa, sufrió un accidente. Mientras se dirigía al baño, una de sus muletas se resbaló y cayó de espaldas. “Su primera reacción fue apoyar el pie, algo que no podía hacer, y escuchó un ‘crack’”, relató Camila, su pareja, en diálogo con 0223.

De inmediato acudieron a la clínica, donde una tomografía confirmó que había sufrido una fractura de fémur. “El médico pidió los materiales para que pudiera ingresar nuevamente a quirófano, pero desde la obra social nos informaron que otra vez debíamos cubrir el 50% restante, lo que equivale a 9.400.000 pesos”, explicó.

Por el momento, Lucas permanece internado sin posibilidad de movilizarse para higienizarse o hacer sus necesidades. "La fractura llega hasta la rodilla, tiene una condición de huesos frágiles y temen lastimar la zona más de lo que está", declaró con mucha angustia su pareja.

Frente a esta situación y sin contar con los recursos necesarios, la familia decidió organizar una rifa solidaria para reunir el dinero. “Después de tocar muchas puertas, conseguimos que nos prestaran la plata con la condición de vender todos los números para poder devolverla”, señaló Camila.

“Necesitamos vender las rifas para saldar esa deuda. La persona que nos ayudó también tuvo que recurrir a otros préstamos y necesita recuperar el dinero. El tiempo pasa y cada día se hace más difícil”, agregó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Camila al 2236847622 o con Lucas al 1157819469 para pueda afrontar la nueva operación y continuar con su recuperación.