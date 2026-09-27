Las mejores fotos de la exhibición de autos clásicos en la Base Naval de Mar del Plata

La Base Naval Mar del Plata ya vive un fin de semana especial con una exposición de autos clásicos y antiguos, organizada en el marco de las celebraciones por sus 100 años. La muestra abrió sus puertas a la comunidad y reúne verdaderas piezas de colección, con vehículos que despiertan nostalgia y permiten recorrer distintas etapas de la historia del automóvil.

Entre los ejemplares se destacan modelos de la era Vintage, vehículos de la posguerra y clásicos emblemáticos de las décadas de 1960 y 1970, en una propuesta que combina historia, diseño y la pasión por los autos.