El día después: en imágenes, el barrio más golpeado por el temporal en Mar del Plata
Las fuertes tormentas provocaron anegamientos y viviendas desbordadas de agua. Cayeron 105 milímetros, según informaron desde Defensa Civil bonaerense.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Debido al impresionante temporal de tormentas que azotó a Mar del Plata desde la tarde del miércoles y hasta la madrugada del jueves, se registraron calles anegadas, el ingreso de agua a viviendas, voladuras de techos y hasta autos flotando a lo largo y ancho de toda la ciudad.
Sin embargo, por los 105 milímetros de precipitación acumulada, algunos sectores se vieron más afectados que otros, como el caso de 2 de Abril, Félix U. Camet, el Puerto, el entorno del Mundialista y Mar y Sol, en el extremo sur.
En cuanto a este último barrio, también conocido como Acantilados, los frentistas de la zona denunciaron a 0223 que a más de 12 horas de las intensas lluvias todavía se encuentran con inundaciones que impiden el tránsito.
Pero el caos no ocurrió únicamente afuera de los inmuebles, sino que también compartieron un video de una vecina a la que se le desbordó la casa de agua, tanto el patio como la cocina y las habitaciones. Una laguna dentro de su propiedad.
Además, en el exterior se formaron charcos gigantes que prohibieron la salida de los hogares y los residentes buscaron visibilizar la grave problemática que deben afrontar en cada inclemencia climática, sea del nivel de anoche o más leve.
Mar y Sol, en imágenes
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