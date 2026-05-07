El día después: en imágenes, el barrio más golpeado por el temporal en Mar del Plata

No se espera una mejora en las condiciones del tiempo.

Debido al impresionante temporal de tormentas que azotó a Mar del Plata desde la tarde del miércoles y hasta la madrugada del jueves, se registraron calles anegadas, el ingreso de agua a viviendas, voladuras de techos y hasta autos flotando a lo largo y ancho de toda la ciudad.

Sin embargo, por los 105 milímetros de precipitación acumulada, algunos sectores se vieron más afectados que otros, como el caso de 2 de Abril, Félix U. Camet, el Puerto, el entorno del Mundialista y Mar y Sol, en el extremo sur.

En cuanto a este último barrio, también conocido como Acantilados, los frentistas de la zona denunciaron a 0223 que a más de 12 horas de las intensas lluvias todavía se encuentran con inundaciones que impiden el tránsito.

Pero el caos no ocurrió únicamente afuera de los inmuebles, sino que también compartieron un video de una vecina a la que se le desbordó la casa de agua, tanto el patio como la cocina y las habitaciones. Una laguna dentro de su propiedad.

Además, en el exterior se formaron charcos gigantes que prohibieron la salida de los hogares y los residentes buscaron visibilizar la grave problemática que deben afrontar en cada inclemencia climática, sea del nivel de anoche o más leve.

Mar y Sol, en imágenes

El barrio Mar y Sol fue uno de los más afectados por el temporal.

Las condiciones climáticas no mejorarán al menos hasta el domingo en Mar del Plata.

Rige un alerta amarillo por viento desde la noche del jueves hasta la noche del sábado.

El SMN prevé lluvias y chaparrones durante el jueves, el viernes y el sábado.

De acuerdo a la Dirección Provincial de Defensa Civil, cayeron 105 milímetros de agua en Mar del Plata.

Los barrios Caribe, Autódromo, José Hernández, Chapadmalal y Playa Los Lobos se quedaron sin luz.

En algunos casos, la tormenta provocó inundaciones en el interior de las viviendas.