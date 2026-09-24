Mar del Plata se prepara para una gran exhibición de autos clásicos por los 100 años de la Base Naval

Mar del Plata se prepara para vivir un fin de semana especial para los amantes de los autos y también para quienes disfrutan de las historias que esconden los vehículos que marcaron distintas generaciones. En el marco de las celebraciones por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata, el predio abrirá sus puertas para recibir una exposición de autos clásicos y antiguos que podrá ser visitada por toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La propuesta tendrá lugar durante el sábado 26 y el domingo 27, y reunirá una selección de verdaderas piezas de colección. Serán vehículos que permitirán recorrer diferentes etapas de la historia del automóvil, desde los modelos de la denominada era Vintage hasta unidades de la posguerra y algunos de los ejemplares más emblemáticos de las décadas de 1960 y 1970.

Más allá de los fanáticos de los fierros, la muestra propone un recorrido por distintas épocas. Cada vehículo tendrá detrás una historia, un diseño y una forma de entender el automóvil que hoy forma parte del patrimonio de los clubes de autos clásicos y de quienes mantienen estas piezas en perfecto estado.

Una caravana que recorrerá la costa marplatense

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será la caravana de autos clásicos que se realizará el sábado antes del mediodía. Los vehículos saldrán a recorrer las calles de la ciudad y permitirán que marplatenses y turistas puedan observar de cerca los modelos antes de su llegada a la Base Naval.

El recorrido se desarrollará por el corredor costero, desde la avenida Constitución hasta el ingreso al predio de la Base Naval Mar del Plata.

Después de la caravana, los automóviles quedarán concentrados en el predio de la Base Naval para formar parte de la exposición. El ingreso estará habilitado por el Puesto Principal de la Base Naval, ubicado sobre la avenida Martínez de Hoz. La actividad será abierta a toda la comunidad y no tendrá costo de entrada.

La exposición es organizada de manera conjunta por la Armada Argentina, el Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata y el Club de Automóviles Clásicos de Argentina, instituciones que reunirán los vehículos especialmente para esta celebración.

Un festejo por los 100 años de la Base Naval

La exposición forma parte de las actividades previstas para celebrar el centenario de la Base Naval Mar del Plata, una institución estrechamente vinculada con la historia de la ciudad y con su relación con el mar.

En ese contexto, la presencia de los autos clásicos aportará una postal particular a los festejos: vehículos que pertenecen a diferentes momentos de la historia recorrerán las calles marplatenses y terminarán reunidos frente a uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

El plan será con entrada libre y gratuita y estará abierto tanto a vecinos como a turistas, con una primera oportunidad para disfrutar de los autos durante la caravana del sábado y dos jornadas para recorrer la exposición dentro de la Base Naval.