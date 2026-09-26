Mazzacane y la vuelta de la ACTC a Balcarce: “La seguridad no se negocia”

Balcarce vivió este viernes una jornada de especial trascendencia con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que encabezó el acto oficial de reinauguración del autódromo municipal “Juan Manuel Fangio”, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

La jornada tuvo su gran capítulo en sierra “La Barrosa”, donde autoridades provinciales y municipales, junto con representantes del automovilismo, participaron de la reapertura del legendario circuito, que vuelve a estar listo para las grandes categorías nacionales después de 15 años.

El acto contó además con la presencia del presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, y del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, además de representantes de la fundación Fangio, legisladores e intendentes de otros distritos.

Mazzacane recibe un reconocimiento en Balcarce durante la reapertura del autódromo.

Al tomar la palabra durante el acto de presentación de las obras, Mazzacane destacó el trabajo realizado para adecuar el circuito a las condiciones de seguridad requeridas para el regreso de las categorías nacionales.

“El gobernador de la provincia de Buenos Aires se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo y lo logró”, resaltó el dirigente en primer instancia, a la vez que reconoció el esfuerzo realizado por el municipio y la comunidad de Balcarce.

Kicillof junto a Mazzacane y Bianco, este viernes en Balcarce.

Después de eso Mazzacane señaló que la entidad cumplió con el compromiso asumido para trabajar sobre las condiciones de seguridad del trazado. “Cuando charlamos con el señor gobernador le dije que la seguridad no se negocia. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo para dejar a este autódromo en las mejores condiciones”, afirmó.

La intervención incluyó trabajos sobre el trazado, ampliación de zonas de escape, construcción de nuevos muros de hormigón, reasfaltado y diferentes adecuaciones destinadas a garantizar las condiciones necesarias para el regreso de las competencias nacionales.