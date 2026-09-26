Así se vivió la clasificación de las TC Pick Up en el reinaugurado autódromo de Balcarce

En el renovado autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce se viven días históricos.

La clasificación correspondiente a la octava fecha del TCPK de la ACTC se desarrollo este sábado en el autódromo Juan Manuel Fangio en el marco de una gran expectativa popular por la vuelta del automovilismo nacional al histórico circuito de Balcarce.

Mariano Werner -líder del torneo con amplio margen- resultó el más rápido de la clasificación y encabezará una de las grillas de las series previstas para este domingo.

Werner registró un tiempo de 1:39.866 y quedó al frente. Detrás se ubicaron Diego Azar, con 1:40.809, y Agustín Canapino, quien marcó 1:40.811.

La lista de los primeros puestos se completó con Otto Fritzler, Marco Dianda, Diego Ciantini, Lucas Valle, Santiago Mangoni y Hernán Palazzo. Omar Martínez quedó décimo.

Dos series previas a la carrera final

La clasificación también determinó la conformación de las dos series a disputarse este domingo. La primera tendrá a Werner en el primer lugar, seguido por Marco Dianda, Hernán Palazzo y Tomás Abdala entre los puestos iniciales. Agustín Canapino, Lucas Valle, Gastón Mazzacane e Ignacio Fain también integrarán esa grilla.

En la segunda serie, Diego Azar partirá desde el primer lugar. Detrás estarán Diego Ciantini, Omar Martínez y Diego De Carlo, mientras que Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Thomas Ricciardi y José Ciantini completarán los primeros lugares de la grilla.

Una de las TC Pick Up durante la clasificación de este sábado.

Los horarios del domingo en el autódromo Juan Manuel Fangio

Este domingo concentrará la actividad principal de la fecha. De acuerdo con el cronograma oficial, a las 10:35 se disputarán las series de TCPPK, mientras que a las 11:25 será el turno de las series de TCPK.

La final de TCPPK está programada para las 12:50, y la final de TCPK se pondrá en marcha a las 13:45.

Así, el escenario del Juan Manuel Fangio ya tiene sus principales protagonistas definidos para una jornada que comenzará con las series y tendrá su momento central con las dos finales.