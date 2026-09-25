Kicillof encabezó la reinauguración del autódromo Juan Manuel Fangio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento del autódromo Juan Manuel Fangio en el municipio de Balcarce. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Esteban Reino, el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y al presidente de la fundación Fangio, Juan José Carli.

A partir de una inversión de $3.314 millones, se realizó la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de zonas de escape, la mejora de defensas y asistencias de seguridad; y obras en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa.

Tras 15 años de inactividad, la reapertura permitirá el regreso este mismo fin de semana de las competiciones oficiales a Balcarce, considerada la capital del automovilismo en la provincia, y potenciará al sector turístico local, impulsando el desarrollo de inversiones y de actividades sociales, culturales y comerciales en toda la región.

El histórico circuito de Balcarce recibió una millonaria inversión en los últimos tres años.

La palabra de Kicillof y la celebración de la ACTC

En el marco del acto de reinauguración, Kicillof destacó: “Hoy estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una inmensa tradición automovilística y que se estaba privando de un espacio emblemático: este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce”.

Después de eso el mandatario valoró la inversión realizada por su gestión: “Es muy importante, requería una gran exigencia y precisión técnica, pero sobre de una fuerte decisión política de avanzar: no podíamos permitir bajo ningún concepto que un predio histórico como este permaneciera abandonado”, sentenció.

A continuación el gobernador aprovechó para criticar a la administración de Javier Milei: “Estamos en una etapa donde el Gobierno nacional busca asfixiar presupuestariamente tanto a la provincia como a los municipios; sin embargo, con esfuerzo, gestión e ingenio pudimos sacar este proyecto adelante”, resaltó en ese sentido y de inmediato añadió: “Esta reinauguración es una inmensa alegría para millones de bonaerenses que disfrutan del deporte y representa, además, un verdadero impulso para el turismo, la producción, la actividad comercial y la generación de puestos de trabajo”.

Kicillof y Bianco posan con dos cascos de la ACTC en el renovado autódromo Juan Manuel Fangio.

Por su parte, el ministro Bianco sostuvo que las obras fueron posibles “gracias al trabajo conjunto”. “Estamos concretando un proyecto con el que nos comprometimos desde el primer día: mejorar el autódromo, cumplir con las medidas de seguridad y traer a las mejores categorías de la ACTC para que el pueblo bonaerense las disfrute”, celebró.

A su turno el jefe comunal anfitrión reparó: “Parecía que esto iba a ser imposible, pero cuando hay trabajo y compromiso las cosas se logran: este es un ejemplo de lo que se puede hacer junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las y los bonaerenses ahora podrán disfrutar del autódromo más lindo que tiene la Argentina”, subrayó Reino.

Decenas de funcionarios y dirigentes de la ACTC presentes en la reinauguración del autódromo de Balcarce.

Finalmente Mazzacane remarcó: “El gobernador se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo, junto al intendente y todo el pueblo de Balcarce: hoy es una realidad que disfrutamos todos después de tantos años de esfuerzo”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios de Deportes, Cristian Cardozo; y de Gestión de Peticiones y Promoción de su Abordaje Integral, Alejo Supply; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la concejala de Balcarce, Sol Di Gerónimo; y el vocal suplente de la fundación Fangio, Sergio Andrade.