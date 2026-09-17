Confirmaron dos próximos paros en la Universidad y le pusieron fecha a la quinta Marcha Federal

No habrá clases este viernes y el próximo martes en las universidades nacionales.

Luego de que el personal no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) comenzara este jueves un paro total de actividades por 24 horas, anunciaron dos nuevas jornadas de lucha y confirmaron cuándo realizarán la quinta Marcha Federal.

Según informó la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), este viernes y el próximo martes 22 no habrá clases en las casas de altos estudios para manifestar su rechazo a la oferta del Gobierno nacional, que volvió a proponer un aumento del 3%, como en la última paritaria.

La anterior Marcha Federal Universitaria tuvo lugar en mayo.

Al mismo tiempo, la entidad confirmó la decisión tomada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que junto con sindicatos docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles nucleadas en la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a una masiva movilización para el próximo jueves 15 de octubre.

La anterior marcha se desarrolló el pasado 12 de mayo y reunió a alrededor de entre siete y ocho cuadras de personas en Mar del Plata, quienes se manifestaron en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior.

Esta vez, la resolución estuvo motivada por la reunión de este jueves, en la que el Ejecutivo sostuvo la oferta que había presentado en la negociación anterior y afirmó que con esa suba cumple la cautelar judicial. Por su lado, los sindicatos la rechazaron y sostienen que adeudan una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.

No habrá clases este viernes y martes, y anticiparon la fecha de la Marcha Federal.

Sin embargo, en Nación aseguran que el incremento se otorgará a pesar de la falta de un acuerdo paritario. La decisión oficial es aplicar la suba y sostener ante la Justicia que con el aumento acumulado se está dando cumplimiento a la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco fue que los gremios decidieron dos jornadas de paro sin actividad para esta y la próxima semana, y finalmente le pusieron fecha a lo que se espera sea una significativa manifestación en defensa de la educación pública.