“La marea verde no se detiene”: proyectarán “Ilegales” y habrá un conversatorio sobre el aborto legal en Mar del Plata

En el marco del 28 de septiembre, Día Internacional de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Mar del Plata convocó a una jornada de reflexión y debate en defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho conquistado tras años de movilización feminista.

La actividad se desarrollará este lunes, desde las 18, en la Asociación Bancaria, ubicada en San Luis 2079, donde se proyectarán fragmentos del documental Ilegales. La propuesta busca que el material audiovisual funcione como disparador para un conversatorio con quienes participen de la jornada.

La actividad se desarrollará este lunes desde las 18.

Desde la organización señalaron que la convocatoria se produce en un contexto político en el que existen preocupaciones respecto de la continuidad de derechos conquistados por los movimientos feministas. En ese sentido, remarcaron que continúan trabajando “en defensa de la vida; la salud; la integridad física; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes”.

“Los derechos, aunque sean ley, hay que defenderlos”

María Elena Gutiérrez, referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sostuvo que la sanción de una ley no implica que la lucha por su cumplimiento haya terminado.

María Elena Gutiérrez, referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Yo creo que los derechos, aunque sean ley, tenemos que defenderlos”, afirmó en diálogo con 0223. Y agregó que desde la Campaña consideran necesario mantener activa la defensa de la normativa: “No podemos permitir que avancen ni que haya resistencia ante esto”.

Gutiérrez también destacó la importancia de que las personas conozcan los derechos establecidos por la legislación vigente y puedan acceder a información sobre las vías disponibles dentro del sistema de salud.

La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Mar del Plata proyectará fragmentos del documental.

Respecto de la situación en Mar del Plata, aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo “se da cumplimiento” y recordó que, frente a una eventual objeción de conciencia de un profesional, existe la obligación de garantizar la continuidad de la atención mediante la derivación correspondiente. “La objeción de conciencia no es un impedimento: tienen que derivarla”, sostuvo.

Un documental para recuperar la historia

La actividad de este lunes tendrá como eje la proyección parcial de Ilegales, un documental que recupera distintos momentos de la lucha por el derecho al aborto y reúne testimonios de mujeres de diferentes generaciones.

“Cuenta la lucha del movimiento y ofrece testimonios de mujeres de distintas épocas y décadas, reflejando todo lo que sufrieron por esto”, explicó Gutiérrez.

“La objeción de conciencia no es un impedimento: tienen que derivarla”

La referente aclaró que no se proyectará la película completa, ya que la intención es utilizar algunos fragmentos para abrir posteriormente un espacio de intercambio.

La jornada también estará atravesada por la memoria de las movilizaciones que precedieron a la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020.

Al recordar aquellas jornadas de vigilia frente al Congreso, Gutiérrez evocó especialmente las condiciones climáticas de aquella noche histórica: “Bajo esa lluvia, creo que la alegría y las lágrimas se confundían”. Y añadió: “Fue una situación muy profunda que las que tenemos tantos años llevamos muy adentro”.

Desde la Campaña regional remarcaron que la tarea continúa “en las casas, en las aulas, en los trabajos y en las calles” y reafirmaron la consigna histórica del movimiento: “Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.