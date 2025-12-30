A 5 años de la legalización del aborto, denuncian que en Mar del Plata el acceso es limitado

Pasaron 5 años desde que se sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Sin embargo, el realizar un aborto resulta sumamente dificultoso en distintas regiones del país. En Mar del Plata, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir denunció recientemente que el acceso "es limitado".

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a fines de noviembre la red brindó una conferencia de prensa para hablar particularmente de la situación de Mar del Plata. Allí no solo denunciaron las irregularidades que se encuentran a la hora de acceder a la IVE, sino además la falta de métodos anticonceptivos y las demoras en estudios revelantes como las ecografías.

"La limitación del acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos son un tipo de violencia", expresaron desde la Red y agregaron: "A nivel nacional sufrimos una reducción, un desfinanciamiento y un desmantelamiento de todos los programas concretos que garantizan este derecho".

"El Estado nacional se desentiende de garantizarlo y traslada a las provincias y los municipios esta responsabilidad, pero tampoco le paga lo correspondido en relación a los fondos obligatorios coparticipables. Por lo tanto traslada la obligación de garantizar este derecho sin el financiamiento necesario", explicaron desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

El acceso a la IVE en Mar del Plata

Aunque en Mar del Plata se garantiza el derecho a la IVE, no se hace con la celeridad que exige. "Si una ecoografía demora tanto, provoca que las gestas sigan avanzando y eso es una limitación en el acceso al aborto, legal seguro y gratuito", expresaron desde la Red.

"La Secretaría de Salud municipal tiene una política de desentendimiento, desmantelamiento y de no cuidar los distintos equipos que garantizan este derecho". A través de la Red se busca dejar en claro que los profesionales se encuentran en "estado de alerta por el derecho a decidir", porque en Mar del Plata "el acceso es limitado".

"Las mujeres y las personas con capacidad biológica de gestar que necesiten una consejería pueden seguir haciéndolo, tanto en los hospitales provinciales como en algunos centros de salud", sintetizaron. Sin embargo, expresaron que "la principal limitación es que redujeron la cantidad de esas consejerías. Viene pasando desde hace dos años por falta de profesionales; porque se jubilan, son trasladados o renuncian al Municipio".

Esta situación genera que menos centros de salud tengan consejerías interdisciplinarias para que la gente pueda acceder a la IVE. "Hace muchos años el recursero tenía 26 centros de salud y hoy cuenta con 18, es decir que hubo 8 que sufrieron modificaciones en el personal y no pueden garantizar una consejería para que las mujeres accedan al procedimiento médico", aseguraron desde la Red y apuntaron al Municipio por la escasez en los métodos anticonceptivos: "Siguen sin hacer una compra como deberían".