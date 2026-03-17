Un reconocido juez federal marplatense quedó a un paso del juicio político por antisemitismo

De acuerdo a la acusación, sus mensajes reproducen discursos de odio que “históricamente fundamentaron el genocidio del pueblo judío”.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura concluyó este martes que los jueces federales, el marplatense Alfredo López y el pampeano Pablo Díaz Lacava deberán enfrentar un juicio político por las denuncias que pesan en su contra.

El Plenario del organismo que controla la conducta de los magistrados, cuyo presidente es el ministro de la Corte Horacio Rosatti, tendrá la palabra final para definir si los envía ante un jury de enjuiciamiento.

En cuanto a Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, la aprobación del cuerpo fue unánime, con los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca. De la sesión no participaron Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos diputados kirchneristas, ni el abogado César Grau.

Por su lado, Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, obtuvo tres votos en contra -los de González, Juez y Maques-, mientras que el consejero Gonzalo Roca se abstuvo porque había pedido postergar la decisión para analizar mejor las pruebas.

Antisemitismo

Las acusaciones contra el juez marplatense se centran en la publicación de mensajes considerados antisemitas en sus redes sociales. Es un magistrado muy activo en X, y también participa de actividades nacionalistas y católicas. Había sido denunciado por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, actualmente en la Libertad Avanza.

Según el dictamen acusatorio, las declaraciones que se le endilgan fueron reconocidas por el propio magistrado cuando prestó declaración en el Consejo. Para el cuerpo, sus expresiones sobre el pueblo judío, la guerra en Medio Oriente y otros temas vinculados a Israel son contrarias a los compromisos asumidos por Argentina en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, específicamente en sus artículos I, III, IV y V.

Además, se consideró que violan principios constitucionales y se enmarcan en la definición de antisemitismo postulada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y adoptada por el Consejo de la Magistratura en su Resolución N° 343/2024.

Estas manifestaciones, de acuerdo a la acusación, reproducen discursos de odio que “históricamente fundamentaron el genocidio del pueblo judío”, lo que implicaría “un desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y un incumplimiento de los deberes de decoro, igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana inherentes a la función judicial”.

En 2021, había quedado envuelto en una fuerte polémica luego de hacer lugar a una medida cautelar con la que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Violencia y amenazas

Por su parte, el juez Pablo Díaz Lacava enfrenta acusaciones por “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, y por haber ejercido “violencia y acoso laboral, y violencia de género” sobre los empleados de su Tribunal, según se desprende del dictamen.

Los hechos por los que el magistrado quedó a un paso del juicio político también fueron investigados en sede penal, y recientemente su causa fue elevada a instancia de debate oral y público.

La Comisión de Acusación aprobó el envío a jury de enjuiciamiento de dos magistrados. Foto: Consejo de la Magistratura

Los fiscales Lara Silvestre y Federico Iparraguirre, junto al fiscal general Horacio Azzolin, lo acusaron de haber creado un escenario de “terror manifiesto” donde Díaz Lacava utilizó su jerarquía para cometer delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad. Se le imputan actos de humillación, hostigamiento, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación.

Las acusaciones contra ambos magistrados pasarán al Plenario del Consejo de la Magistratura. Para que se apruebe el envío a juicio político, se requieren dos tercios de los votos de los 20 consejeros que participan.

Si esto ocurre, López y Díaz Lacava serán suspendidos de sus cargos y pasarán a ser juzgados por mal desempeño ante un jury. Los consejeros Luis Juez y Alberto Maques fueron propuestos como representantes del Cuerpo por la acusación en dicha etapa.