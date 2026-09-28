Incumplió una restricción de acercamiento y lo detuvieron

Un hombre de 36 años que el lunes ingresó a una vivienda en Estación Chapadmalal incumpliendo una restricción de acercamiento fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa por violación de domicilio.

Fueron efectivos del Destacamento Estación Chapadmalal y del Comando de Patrullas Sur quienes redujeron al sujeto que, en ausencia de la moradora, había ingresado a una vivienda ubicada en Camino de los Hornos.

Tiene 36 años.

“Al verificar sus datos, se estableció que registraba una restricción de acercamiento vigente hasta marzo de 2027 dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 6”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de actuaciones por desobediencia y violación de domicilio y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.