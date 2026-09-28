Consiguió trabajo, pero renunció a los tres meses porque su jefe la tocaba y manoseaba: "Pasaba y me tocaba el culo"

Una joven de 19 años denunció a su exempleador, un hombre de 51, por tocamientos cuando trabajaba en un comercio del barrio Cerrito y San Salvador de Mar del Plata. La Justicia investiga múltiples casos presentados por otras empleadas que habrían sufrido los mismos hechos.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso 0223, la víctima accedió a un trabajo de atención al cliente porque implicaba una reducción horaria y además recibiría una remuneración mayor a la que tenía en su antiguo trabajo.

La víctima realizó la denuncia.

Siempre siguiendo el relato de la denunciante, el empleador la siguió en reiteradas ocasiones cada vez que ella llevaba mercadería hacia el fondo del local y aprovechaba para manosearla. "Pasaba y me tocaba el culo, me abrazaba y me tocaba las tetas y me decía: "'cuándo vamos a estar juntos', 'cuándo me vas a dar un beso', que quería pasar la noche conmigo", confió la víctima.

Ante los primeros hechos, la joven le manifestó su rechazo y le advirtió con que iba a renunciar, pero el hombre continuó acosándola, aunque esta vez tomando ciertos "recaudos": lo hacía "más discreto" y sin que lo tomaran las cámaras de seguridad del local.

El fiscal Fernando Berlingeri investiga el caso.

Por temor a que escale a otro nivel y cansada del acoso constante, la joven se vio obligada a renunciar cuando el empleador le apoyó los genitales en su cuerpo, secuencia que grabó con su teléfono celular que colocó en la parte trasera de su pantalón.

Tras radicar la denuncia correspondiente, la víctima solicitó una restricción de acercamiento. En el caso tomó intervención el fiscal Fernando Berlingeri en el marco de una causa por el delito de abuso sexual simple, quien este lunes tomó declaración a las denunciantes y por el momento no dispuso ninguna medida restrictiva de la libertad del denunciado.