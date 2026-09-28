Caso Melmann: buscan extraer sangre a dos policías para hallar al quinto autor del femicidio de Natalia

La familia de Natalia sigue reclamando justicia por el crimen y busca a un quinto ADN. Foto archivo: 0223.

La familia de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por oficiales bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en Miramar, insistirá en solicitar nuevas muestras de sangre de dos expolicías, en busca de obtener el quinto integrante de la banda que cometió el atroz crimen.

Días atrás, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata confirmó el sobreseimiento de tres policías que habían sido investigados por el abuso sexual y homicidio de la adolescente. La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Juan Pablo Lódola, Marcelo Madina y Adrián Angulo, quienes rechazaron los recursos presentados por el fiscal Ramiro Anchou y los particulares damnificados contra la decisión del Juzgado de Garantías.

Uno de los principales elementos considerados fueron los estudios de ADN realizados durante la última etapa de la investigación. Las pericias establecieron que las muestras genéticas obtenidas tanto en la escena del crimen como en el cuerpo de Natalia no se corresponden con los perfiles de Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, los tres policías investigados.

Además, los análisis permitieron descartar también una coincidencia con personas pertenecientes al mismo linaje paterno de dos de los efectivos.

En busca del quinto perfil genético

Desde hace varios años los padres de Natalia Melmann luchan en los tribunales en busca de obtener la identidad de una quinta persona, que habría colaborado con el brutal femicidio y que sus muestras de ADN quedaron en el cuerpo de la víctima.

Este lunes, Gustavo Melmann, el papá de Natalia, exigió que la justicia “no siga dilatando aún más” el caso, que ya lleva un cuarto de siglo sin haberse resuelto en forma concreta.

Gustavo Melmann exigió que la justicia “no siga dilatando aún más” el caso.

“Ahora (la abogada defensora de los expolicías, Patricia) Perelló pidió la exclusión de los Leonardo Oviedo y Juan Carlos Torrente y la Cámara se lo aceptó. Ahora obtuvimos nuevos elementos para que les pidan sangre a ellos. Ahora vamos a brindar nuevos elementos”, afirmó el padre de la víctima.

En diálogo con 0223, Melmann admitió que la reciente decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, “no se entiende” y cuestionó que la causa “se sigue dilatando”.

“Ya pasaron casi 26 años y no se sabe cuándo va a terminar. Este interés en resolver esto desde que pasó, nunca lo tendrían que haber dejado. A pesar de lo que se logró, este esfuerzo lo tendría que haber hecho el Estado, el Ministerio de Seguridad y el de Justicia de la provincia, en resolver la causa, porque hay una responsabilidad directa, desde el primer momento. Nosotros luchando para que se resuelva y no nos alcance la muerte”, concluyó el papá de Natalia.

Por el crimen, fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero. Y también fue condenado, aunque con una pena reducida, Gustavo “Gallo” Fernández.