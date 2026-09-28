Incertidumbre por el futuro de la planta de YPF en el Puerto: qué pasará con sus tanques y trabajadores

La decisión de YPF de modificar el esquema operativo de su histórica terminal en el Puerto de Mar del Plata genera nuevos interrogantes sobre el futuro de las instalaciones y, particularmente, sobre la situación de los trabajadores vinculados a la planta.

Después de que la petrolera confirmara a 0223 que lleva adelante una "adecuación operativa" para optimizar su esquema logístico, fuentes consultadas del sector aportaron nuevos detalles sobre el alcance de los cambios. La compañía, en tanto, aseguró que no se retirará del Puerto y que continuará garantizando el abastecimiento de combustibles al sector pesquero.

Según explicaron fuentes gremiales del sector, la terminal atraviesa un proceso de reducción de su actividad que lleva varios años y que se profundizó con los cambios implementados recientemente. "Es una situación que la planta viene de hace años", señalaron.

De los nueve tanques existentes en la planta actualmente solo dos permanecen en funcionamiento, destinados al almacenamiento de gasoil para los barcos.

El proceso de reducción de la actividad comenzó mucho antes de la actual reestructuración. Según relataron, en el año 2000, durante la etapa de Repsol, se dejaron de despachar naftas desde la planta y el abastecimiento comenzó a centralizarse en las instalaciones de Ensenada y La Plata.

La explicación que recibió el sector fue que resultaba más conveniente económicamente trasladar el combustible por camión desde esas terminales que mantener el esquema de transporte marítimo hacia Mar del Plata. En ese proceso también quedó fuera de la operatoria local Infinia, cuya distribución dejó de realizarse desde la terminal marplatense.

La situación implica que buena parte del combustible que llega actualmente a la ciudad es trasladado en camiones, descargado en las instalaciones y posteriormente vuelto a distribuir.

La preocupación por los trabajadores

Uno de los principales interrogantes que abrió la reestructuración es qué ocurrirá con el personal que desarrolla tareas en la terminal. Las fuentes consultadas indicaron que son 11 los trabajadores vinculados a las áreas de mantenimiento y operaciones afectados por el nuevo esquema: tres correspondientes a mantenimiento y ocho a operaciones.

Según explicaron, algunos trabajadores recibieron alternativas de relocalización en otras instalaciones de YPF, con posibilidades de traslado a destinos como La Plata, Comodoro Rivadavia y Neuquén, mientras que otros analizan la posibilidad de aceptar una indemnización.

La situación ya es seguida de cerca por el Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), que se encuentra en tratativas con YPF para analizar el futuro de los trabajadores y las alternativas de relocalización.

El proceso adquiere además una particular dimensión por la historia de las instalaciones. La planta de almacenamiento de YPF en Mar del Plata fue incorporada a la red nacional de depósitos en 1927, por lo que el próximo año se cumpliría un siglo de su puesta en funcionamiento.

La terminal forma parte desde hace décadas del paisaje productivo del Puerto y quedó además marcada por uno de los episodios más dramáticos de la historia de la ciudad: el bombardeo de septiembre de 1955, cuando los tanques de YPF fueron atacados desde buques de guerra.