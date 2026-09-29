Dolor por la muerte de un reconocido guitarrista y docente marplatense

Ricardo González Longo fue un músico muy querido de la ciudad.

La comunidad educativa del IPA y el ambiente artístico marplatense se encuentran de luto al conocerse este martes el deceso del legendario guitarrista y docente marplatense Ricardo González Longo, este lunes a los 76 años. La triste noticia fue comunicada por la cuenta oficial del IPA, espacio educativo en el que longo tenía amplia trayectoria.

Tenía 76 años. La noticia enluta al ambiente musical marplatense

"Acompañamos con profundo pesar a sus familiares, amigos y a tantos guitarristas que pudieron formarse en sus cátedras y que hoy continúan llevando adelante su legado y su amor por la música", escribieron y acompañaron el comunicado con un listón negro.





González Longo inició su carrera como guitarrista en la década del 60. Tenía solo 13 años cuando realizó su primera presentación musical en el Teatro Colón de la ciudad y, desde entonces nunca tuvo un freno en sus estudios.

Comenzó sus estudios musicales formales en Mar del Plata bajo la tutela de su primer profesor, Teodoro Palacios y formó el Trío de Guitarras de Mar del Plata junto a José María Longo y Pablo Héctor Riderelli. El trío se destacó por un amplio repertorio que fusionaba la música clásica (reversionando piezas de compositores como Antonio Vivaldi o Luigi Boccherini) con géneros populares como el tango, el folclore latinoamericano y el jazz.

Comenzó sus presentaciones a los 13 años

Además ejerció la docencia en instituciones claves de la región, destacándose su rol al frente del Taller Conjunto Instrumental del entonces Centro Polivalente de Arte de Mar del Plata, donde formó a múltiples generaciones de guitarristas locales.

Debido a su profundo conocimiento de la evolución de la música en la ciudad costera, se convirtió en una voz autorizada de consulta y homenaje, siendo una figura central en las conmemoraciones anuales del Día del Guitarrista Marplatense.

Comenzó sus presentaciones a los 13 años

En una de sus últimas apariciones públicas, González Longo explicó que durante seis décadas se abocó a la docencia porque comprendió que "desde el rol de docente, podía permanecer toda la vida en la música".