La conducción de la UTA denunció amenazas con arma de fuego contra sus trabajadores

La conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata denunció que tres trabajadores fueron víctimas de una "emboscada con armas" este martes. Según la seccional, se reclamó la intervención de las autoridades y la inmediata adopción de medidas para garantizar la integridad física de los trabajadores amenazados de muerte.

Las víctimas pertenecen a la Lista Negra que competirá en las próximas elecciones y que responde al secretario general de la UTA local Maximiliano Escriba. Según la denuncia, los atacantes habrían sido integrantes de otra lista.

Según el relato de los trabajadores afectados, uno de ellos habría extraído un arma de fuego y apuntado mientras los amenazaba de muerte. También señalaron que otro habría exhibido “un elemento punzante” y que el suceso no correspondía con "una discusión o un enfrentamiento circunstancial", sino con "acción previamente dirigida contra los trabajadores".

Las acusaciones corresponden al testimonio de los propios trabajadores afectados del gremio y serán investigadas por las autoridades correspondientes. La denuncia se produce en medio de la fuerte interna sindical que atraviesa a la UTA local y que enfrenta a distintos sectores.

A través de un comunicado, desde la organización repudiaron lo ocurrido y reclamaron que se adopten medidas para esclarecer el suceso y garantizar la seguridad de los trabajadores. Desde la Lista Negra también vincularon el hecho con otros hechos de violencia que se registraron anteriormente dentro del ámbito sindical: “No tenemos miedo. No nos van a callar”.

El comunicado en el que la conducción del gremio realizó la denuncia pública cerró con un mensaje hacia el interior de la organización: “Los trabajadores de Mar del Plata ya dijimos basta”.