Profunda preocupación de la UTA por los salarios atrasados y mal abonados a nivel nacional

En medio del clima caliente y la retención de tareas que afecta el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata emitieron un comunicado respaldando la medida y exigieron que los salarios se abonen según la nueva escala.

En primer lugar, el gremio manifestó su "profunda preocupación" ante la situación que atraviesan los trabajadores en todo el país y explicó que "en muchas seccionales se están abonando los salarios con la escala vieja, sin respetar los aumentos paritarios acordados en las negociaciones del 30 de enero para el Amba y del 12 de marzo para el interior".

Además, la UTA local denunció que "existen empresas que a la fecha aún no han abonado los salarios correspondientes al mes de marzo" y criticó "el accionar de la conducción nacional", debido a que entiende que "no se están adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios ni la defensa efectiva de los derechos de los afiliados".

El comunicado completo de la UTA Mar del Plata por el conflicto en el Amba.

Por otro lado, también rechazó "lo ocurrido con el secretario adjunto, Jorge Kiener, quien en la ciudad de Paraná asumió el compromiso de reincorporar los afiliados, el cual no fue cumplido, afectando a 237 familias que esperan respuestas concretas", y lamentó que "las medidas adoptadas han llegado tarde, y que desde hace tiempo no se están defendiendo los derechos como corresponde".

"Esta problemática no es nueva, sino que se viene arrastrando desde hace años. Hoy la realidad es que somos los trabajadores quienes pagamos las consecuencias, con salarios deteriorados y realizando un esfuerzo cada vez mayor para llegar a fin de mes", precisaron desde la conducción del sindicato.

Sin embargo, en última instancia aclararon que "en Mar del Plata los salarios fueron abonados conforme a la nueva escala salarial" y exigieron "que esta situación se replique en todas las seccionales del interior del país, garantizando el respeto a los acuerdos vigentes".