La UTA confirmó que se adhiere al paro y Mar del Plata se queda sin colectivos este jueves

El Sindicato de Empleados Municipales (STM), la Asociación Bancaria y Uthgra son algunos de los gremios que se sumaron a la medida de fuerza.

Al igual que una amplia mayoría de sectores, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata confirmó que este jueves no funcionará el servicio de colectivos en rechazo a la reforma laboral que será tratada a partir de las 14 en la Cámara de Diputados.

La medida de fuerza fue anunciada a las 17 por autoridades del gremio, quienes aseguraron que las unidades dejarán de circular a partir de la medianoche y que afecta tanto a Mar del Plata como a Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría.

Luego de la jornada que estará atravesada por la sesión, un paro general que pondrá en jaque al país y movilizaciones, las unidades retomarán su normal funcionamiento a partir de las 00:00 de este viernes, según indicaron desde el sindicato.

Más allá de la UTA, otros sectores como la Asociación Bancaria, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) también se adhirieron a la medida de fuerza nacional.

Noticia en desarrollo...