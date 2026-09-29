El subsidio municipal cubre el 40% de los gastos del Hogar de Nazaret y buscan socios para sostenerlo

La situación social continúa siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones que trabajan en Mar del Plata, donde Cáritas Diocesana advierte que se mantiene la demanda de alimentos, crecen los pedidos de acompañamiento y cada vez más personas requieren espacios de contención y herramientas para acceder a un trabajo.

Fue la presidente de Cáritas Diocesana, María Marta Miranda, quien le comentó a 0223 que el Municipio informó que hay alrededor de 461 personas en situación de calle, aunque estiman que podrían ser "más", debido a lo observado en la vía pública.

En el mismo sentido, remarcó que "la demanda de alimentos en las distintas comunidades no bajó en el último tiempo" y que, al contrario, "se mantiene estable o aumenta", y aclaró que otros de los requerimientos más repetidos de la sociedad es "el trabajo".

Abierto los 365 días del año, ofrece cena, desayuno, ducha caliente, ropa limpia, cama y abrigo a quienes más lo necesitan.

Por ese motivo es que Mirande explicó que brindan "talleres para capacitar y formar a mujeres y hombres", con el objetivo de darles "una salida laboral" o lograr que emprendan, y que "cada vez hay más espacios de apoyo escolar para acompañar a los chicos".

"También hay mucha demanda de contención y acompañamiento para adultos mayores y personas con problemas de abuso de sustancias. Eso también es una demanda de espacios de contención, no solo a la persona que lo atraviesa, sino también a la familia que se encuentra en una situación tan difícil", expresó.

Por otro lado, acerca de la situación del Hogar de Nazaret, que está bajo su órbita, indicó que "se albergan hasta 45 personas -33 hombres y 12 mujeres-" y que "suele estar lleno y a tope", y expuso que un gran porcentaje de quienes asisten "son adictos o padecen enfermedades de salud mental".

El Hogar Nazaret pertenece a Cáritas Mar del Plata y se dedica a albergar a personas en situación de calle.

En esa línea, manifestó que el acompañamiento de esas personas es "complejo" y requiere de "una preocupación y una ocupación extra", y detalló cómo funciona el refugio: "Se sostiene por un subsidio municipal, del que recibimos la primera cuota en septiembre. El beneficio se renueva anualmente y lo que correspondía de 2025 se terminó de pagar en julio. Se renovó en agosto, se firmó un nuevo convenio y este mes percibimos una primera parte, que cubre el 40%".

Además, la líder de la organización de la Iglesia Católica precisó que "del resto" se encarga Cáritas, por lo que con frecuencia solicitan la ayuda de la comunidad, que se puede asociar y colaborar económicamente de manera mensual. En paralelo, en el hogar reciben alimentos y artículos de limpieza de distintas instituciones, lo que se encuentra cubierto.

"Lo que siempre necesitamos es dinero para afrontar los gastos fijos, que son pagarle a los empleados y los servicios, y mantener la infraestructura", concluyó Mirande.