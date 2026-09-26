Preocupa la situación social en Mar del Plata: “La droga ha atravesado la ciudad de una forma exponencial”

La situación social en Mar del Plata atraviesa un momento complejo y eso puede verse claramente reflejado en el día a día de las personas que viven en los barrios más vulnerables de la ciudad. Por eso, desde la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias cuestionan las cifras oficiales de pobreza, indigencia y desocupación que dio a conocer el Indec.

“Nosotros no vamos a discutir los números porque la verdad que no tenemos esa capacidad de conocimiento de poder discutir una encuesta. Lo que sí tenemos es la experiencia de leer la realidad y de estar en la realidad, sobre todo en las periferias de Mar del Plata”, expresó la coordinadora de la Mesa Ana Laura Vulcano en diálogo con Extra FM 102.1.

Señaló que la falta de trabajo y el cierre de comercios pueden observarse incluso en zonas céntricas de la ciudad: “Antes de llegar a la periferia podemos estar en las calles de Mar del Plata como por ejemplo en Güemes y ver que hay un montón de lugares cerrados”. Para Vulcano, cada lugar que cierra "son historias de personas, de hombres y mujeres que están sin trabajo. No es un número solamente”.

La situación se vuelve todavía más crítica en los barrios populares. Según la coordinadora, además de la falta de empleo allí muchas familias tienen dificultades para garantizar la comida diaria. En esa línea, contó que en los espacios comunitarios donde participan se incrementó la demanda de alimentos: “En el Hogar de Cristo, Comunidades del Sur, nos vienen más o menos un promedio de 40, 50 personas por día a comer. Se ha duplicado la comida porque es la única comida que la gente tiene”.

También señaló el aumento de personas que concurren al Predio de Disposición Final de Residuos: “Es un lugar que los concejales tienen que mirar, porque es muy doloroso”.

El consumo problemático de drogas

En el mismo diálogo, la coordinadora advirtió que existe una fuerte presencia de consumos problemáticos en distintos sectores de Mar del Plata y que no hay políticas públicas que permitan abordar realmente el problema: “La droga está. Ustedes saben que cuando el Estado se corre, el narcotráfico avanza"

"Hay muchísima droga y esto trae muchísima violencia también, no solamente en la periferia, en toda la ciudad”, indicó Vulcano y destacó el trabajo de acompañamiento que realizan desde los Hogares de Cristo y otros espacios comunitarios, aunque consideró que resulta insuficiente para la magnitud del problema: “La droga ha atravesado Mar del Plata de una forma exponencial”.

Para finalizar, la coordinadora sostuvo que el abordaje deberá involucrar a distintos niveles del Estado: “El narcotráfico no es solamente el Estado municipal el que va a poder enfrentarlo. Todo el gobierno va a tener que tomar cartas en esto”. Y llamó a construir respuestas colectivas: “No solamente tenemos que organizar las comunidades, sino también tenemos que organizar esa esperanza con propuestas concretas”.