El Indec informó que cayeron la pobreza y la indigencia: los datos de la situación económica en Mar del Plata

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves por la tarde que la pobreza en General Pueyrredon es del 20,4% y alcanza a un universo de más de 137 mil marplatenses y batanenses que no lograron cubrir sus necesidades básicas durante el primer semestre.

Asimismo, la indigencia - que hace un año era del 6,4% y afectaba a 43.088 personas - descendió al 5%, englobando a un total de 33 mil habitantes.

De esta forma, en el último año cerca de 46 mil personas salieron de la pobreza - se redujo 7 puntos porcentuales - y otras 10 mil superaron el umbral de indigencia.

El ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT).

A nivel nacional, los datos difundidos por el Indec sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también dan cuenta de una leve aceleración de los indicadores. La pobreza saltó del 31,6% al 32,3%, mientras que la indigencia escaló del 6,9% al 7,5%. De acuerdo al organismo, "no se observan cambios significativos respecto al mismo semestre del año anterior".

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó, con respecto al semestre anterior que en promedio, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT).

Casi cinco de cada diez chicos menores de 14 está en situación de pobreza.

"El ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT)", reconocieron.

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza. El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 36,9% y 28,8%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de la línea de pobreza.