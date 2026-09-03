Aumento para empleadas domésticas: cuánto se paga la hora en septiembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó este jueves la nueva escala salarial para el sector, donde se estableció un aumento del 1,8% a partir de los haberes de septiembre, conjuntamente con el comienzo de la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria abonada en agosto. La actualización alcanza a todas las categorías y contempla distintos valores según las tareas realizadas y si el trabajo es con o sin retiro.

De esta manera, quienes realizan tareas generales, como limpieza y mantenimiento del hogar, tienen desde septiembre un salario mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y de $4.185,94 por hora sin retiro. En el caso de quienes cobran mensualmente, los pisos quedan establecidos en $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.

Los valores varían según la categoría y si la trabajadora cumple tareas con o sin retiro.

Para las trabajadoras que realizan tareas específicas, como cocina, el valor mínimo pasa a $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. En tanto, las supervisoras tienen un piso de $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, el valor mínimo queda en $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro. Para los caseros, que residen en el lugar donde trabajan, el piso salarial se ubica en $4.185,94 por hora.

Los nuevos valores fueron establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Qué pasa con el bono de hasta $20.000

El nuevo esquema también modifica el tratamiento de la suma extraordinaria que se pagó en agosto. El bono fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

A partir de septiembre, el 25% de esa suma comienza a incorporarse al salario básico. El mecanismo continuará en octubre, cuando se incorporará otro 50%, y en noviembre, con el 25% restante. De esta manera, el bono deja progresivamente de ser una suma extraordinaria para pasar a formar parte de la remuneración.

La nueva escala salarial establece los montos mínimos que deben cobrar las trabajadoras de casas particulares desde este mes.

Cuánto cobrarán en los próximos meses

El acuerdo establece un esquema de aumentos escalonados hasta fin de año. Después del 1,9% aplicado en agosto y del 1,8% de septiembre, habrá una suba del 1,7% en octubre, seguida por incrementos del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

Los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son salarios mínimos, por lo que el monto final puede ser superior de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, la categoría, la antigüedad y los adicionales que correspondan en cada caso.