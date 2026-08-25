Excelente ambiente laboral: discutió con un compañero de trabajo y lo atacó a golpes
Sucedió este martes en Colinas Verdes. Se le formó una causa por lesiones. La víctima terminó en el hospital.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 32 años acusado de golpear a un compañero de trabajo tras una discusión fue aprehendido este martes por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.
Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de del kilómetro 16 de la ruta 226 donde redujo al sujeto que golpeó al compañero de 27 años y le provocó una herida contuso-cortante en la zona de la ceja izquierda.
“La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Graciela Trill ordenó la formación de una causa por lesiones y la posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.
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