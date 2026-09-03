Andaba en Cerrito Sur con un auto robado a 1300 kilómetros de distancia

Un hombre de 65 años que manejaba un auto Chevrolet Prisma robado hace más de tres años en la provincia de Mendoza fue aprehendido este jueves por personal policial durante un operativo de control en el barrio Cerrito Sur.

Miembros de la comisaría quinta llevaban adelante la orden de servicio “Refuerzo de zonas” en la avenida Mario Bravo y Diagonal César Gascón cuando confirmaron a través de los números de motor y chasis que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría quinta.

La medida estaba vigente desde enero de 2023 y había sido solicitada por la Justicia de la provincia de Mendoza.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron el secuestro del rodado y el inicio de las actuaciones de rigor, sin adoptar medida restrictiva de la libertad para con el conductor.